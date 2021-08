Deutschlandpremiere: Autostadt liefert ersten Scania Citywide LF-Bus aus

Wolfsburg

Das ist auch in der Autostadt kein alltägliches Bild: Geschäftsführerin Mandy Sobetzko übergab jetzt fünf Scania-Busse an Kerstin Bügler, Inhaberin des Unternehmens Stadtverkehr Eckernförde – die allerersten Citywide LF, die in Deutschland ausgeliefert wurden. Zum obligatorischen Fototermin stellte die Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) ihren 1966er Scania-Bus neben das moderne Marken-Flaggschiff.

Inszenierung mit Nebelmaschine und Vangelis-Musik

Die Autostadt inszenierte die Deutschland-Premiere des Busses mit Nebelmaschine und dramatischer Vangelis-Musik – aus Platzgründen mit einem Bus, nicht mit fünf. Außerdem reisten Traton-Personalvorstand Bernd Osterloh (Scania gehört zur VW-Tochter Traton), Luc Moulin (Scania-Verkaufsdirektor) und Scania-Regionalleiter Wolfgang Murkisch zum offiziellen Übergabetermin in Wolfsburg an. Kerstin Bügler – sie kam mit Sohn Piet Schröder in die Autostadt – staunte über „den großen Bahnhof“.

Ein seltener Augenblick: Ein 55 Jahre alter Scania-Bus begrüßt den jüngsten Spross der Familie. Quelle: Roland Hermstein

Symbolisch überreichte ihr Autostadt-Geschäftsführerin Sobetzko einen Riesenschlüssel für den Bus – großer Schlüssel für ein großes Fahrzeug. Neben all dem Pomp und den freundlichen Grußworten bestand Kerstin Bügler auf eine Sache, die ihr und ihrem Fahrerteam sehr wichtig ist: die Erteilung des Reisesegens für die Busse. Das übernahm Diakon Peter Wypich von der katholischen Christophorus-Gemeinde in Wolfsburg. „Das hat für uns eine lange Tradition“, betonte er. Jeweils vor Beginn der Reisezeit erteile man Menschen den Reisesegen, damit sie ihre Tour glücklich absolvieren und gesund und munter zurückkehren mögen.

Diakon Peter Wypich gab dem Bus seinen Reisesegen

Bus-Unternehmerin Kerstin Bügler ergänzte: „Christophorus ist der Schutzheilige der Reisenden. In vielen Bussen fährt Christophorus im Miniaturformat immer mit.“ Ihr sei es wichtig, dass Busse einen Reisesegen erhalten würden. Und das, obwohl der Citywide LF mit den modernsten Assistenzsystemen ausgerüstet ist – „etwa Abbiegeassistent und Toter-Winkel-Assistent“, erklärte Wolfgang Murkisch. Hinzu komme eine moderne Klimaanlage.

Obwohl der VW-Konzern nicht müde wird, die Wichtigkeit der Elektromobilität zu betonen, hat sich Kerstin Bügler für fünf 280-PS-Dieselbusse entschieden. Warum? „Weil sich ein privates Unternehmen die Kosten für E-Busse gar nicht leisten kann“, sagte sie. Die Wartung von E-Bussen sei intensiver und die Reichweite deutlich geringer – und ihre Busse sollen fahren, nicht ständig (stehend) laden.

Von Carsten Bischof