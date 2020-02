Der neue VW Caddy feiert Weltpremiere

Hannover/Düsseldorf

Die Weltpremiere des neuen Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) steht kurz bevor: Am Donnerstag, 20. Februar, wird er in Düsseldorf der Öffentlichkeit vorgestellt. VWN verspricht: Die neue Generation wird ganz anders und erfüllt trotzdem alle bekannten Ansprüche.

Neu und dennoch typisch Caddy

Keine Schraube sei unangetastet geblieben – und dennoch soll der neue Caddy wieder das maßgebliche Fahrzeug im A-Segment der kommerziellen Stadtlieferwagen und der privat genutzten Familien-Vans werden. Als Raumwunder mit zwei Radständen soll er weiterhin alle traditionellen Wünsche nach weitreichenden Transportmöglichkeiten und hohen Freiheitsgraden im Alltag des Handwerkers, Dienstleisters oder der Familie erfüllen.

Dynamisch und sportlich

Die Studien des neuen Caddy zeigen, dass sich beim künftigen kleinen Transporter-Modell von Volkswagen Nutzfahrzeuge in diesem Jahr vieles ändert. Die Cargo-Version des Caddy unterstreicht das neue Selbstbewusstsein in der sonst so funktionalen, praktischen Klasse. Der Entwurf zeigt konkret: Die Dachlinie fällt leicht nach hinten ab, der kurze Radstand wird länger, die Räder auf Wunsch größer.

Variabilität bleibt Trumpf

Auch die LED-Lichtgrafik wird sehr innovativ: Die Frontleuchten schreiben den Grill optisch fort und leiten direkt in die sportlich-eleganten Karosserie-Seitenlinien weiter. Die Studie des neuen Caddy deutet zudem die stärker vertikal angeordneten, schlanken Leuchten am Heck bereits klar an. Was den Caddy schon immer für seine Kunden attraktiv machte – Ladevolumen und große Variabilität –, bleibt dabei bestehen. In den kommerziell genutzten Versionen des neuen Caddy wird es gemäß Kundenansprüchen zudem auch eine nicht einsehbare Heckklappe oder wahlweise weiter Flügeltüren geben.

Panorama-Glasdach als Hingucker

Ein Beispiel für mehr Sportlichkeit im Segment wird auch bei der Pkw-Variante deutlich: Das Fahrzeug steht als kurzer Radstand nicht nur optisch souveräner da, es ist tatsächlich breiter und länger. Nicht nur Sportler und freizeitaktive Kunden werden so den neuen Caddy als eine interessante, praktische Alternative in Betracht ziehen. Ein Hingucker ist sicher auch das riesige Panorama-Glasdach, das größte im Segment.

Der Caddy ist immer online

Zugleich werden mehr Fahrerassistenzsysteme als jemals zuvor in die Klasse der Stadtlieferwagen und Familien-Vans Einzug halten. Der neue Caddy ist genau wie schon der neue Golf „always on“. Das heißt, es wird sein eigenes Device mit Echtzeitinfos auf Rädern.

