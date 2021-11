Wolfsburg

Mit dem neuen ID.5 erweitert Volkswagen seine vollelektrische ID.-Familie in Europa. „Der ID.5 ist elektrisch, sportlich und elegant. Unser Premium SUV-Coupé bietet lokal CO2-neutralen Fahrspaß für eine anspruchsvolle Kundengruppe. Wir stoßen mit ihm in ein völlig neues Marktsegment vor“, sagte Markenchef Ralf Brandstätter zur Premiere.

Als Highlights des Fahrzeugs preist Volkswagen vor allem neue digitale Features an. Möglich macht das die neue ID.Software 3.0. Durch Nutzung von Schwarmdaten etwa, macht VW mit dem ID.5 den nächsten Schritt auf dem Weg zum automatisierten Fahren. Auf der Autobahn kann das Fahrzeug beispielweise automatisch überholen – der Fahrer muss nur den Blinker setzen und auf geht’s.

Erstmals bidirektionales Laden möglich

Ähnliches gilt für das Einparken. Manuelle Parkvorgänge kann sich das Auto merken und in der Folge selbst ausführen. Heißt: Der Fahrer macht das Einparken in die eigene Garage oder das eigene Carport vor, speichert diesen Vorgang, und kann ihn später vom Auto selbstständig durchführen lassen. Zudem soll die Sprachsteuerung nicht nur verbessert worden, sondern von nun an auch lernfähig sein. Die neue Softwaregeneration 3.0 erlaubt Updates und das Aufspielen von Zusatzfunktionen „Over-the-Air“. Damit kann der ID.5 lange auf dem neuesten Stand bleiben.

Besonders attraktive Verbesserungen betreffen das Laden. Durch die neue Software wurde etwa die Ladeleistung gegenüber den Schwestermodellen ID.3 und ID.4 deutlich erhöht. Lag die maximale Ladeleistung bei diesen Modellen noch bei 100 kW, kann der ID.5 nun schon mit 135 kW aufwarten. Premiere im ID.5 feiert außerdem die von VW schon länger angekündigte Technologie des bidirektionalen Ladens. Das Fahrzeug kann also erstmals nicht nur Strom aufnehmen, sondern diesen auch wieder abgeben. Der ID.5 wird so zum mobilen Stromspeicher.

Langstreckentauglich dank hoher Aerodynamik

Apropos Akku: Dieser besitzt beim ID.5 eine Kapazität von 77 kWh. Gepaart mit geringen Luftwiderstandsbeiwerten von 0,26 beziehungsweise 0,27 bei der GTX-Version sorgt das für absolut alltags-, wen nicht sogar langstreckentaugliche Reichweiten von rund 500 Kilometern.

Die hervorragende Aerodynamik ist dem dynamischen Design zu verdanken. Hier setzt VW auf den neuartigen Bodystyle, der sich etwa durch das abgeflachte Heck und die kurzen Überhänge auszeichnet.

Beim Innenraum müssen die Kunden gegenüber dem ID.4 dennoch kaum Abstriche machen. Trotz der coupéartigen Formgebung hat der ID.5 im Fond nur 12 mm weniger Kopffreiheit als der Volkswagen ID.4. Der lange Radstand von 2766 Millimetern erlaubt Platzverhältnisse im Innenraum wie bei einem SUV aus höheren Fahrzeugklassen. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 549 Liter.

Drei Motorisierungen verfügbar

Das 4599 Millimeter lange E-SUV-Coupé von Volkswagen gibt es zum Start 2022 in drei Motorisierungen: dem ID.5 Pro mit 218 kW/174 PS, dem ID.5 Pro Performance mit 150 kW/204 PS und dem ID.5 GTX mit 220 kW/299 PS. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 beziehungsweise beim GTX 180 km/h. Bei den beiden „Normalos“ übernimmt ein Elektromotor im Heck den Antrieb. Im ID.5 GTX bilden je eine E-Maschine an Vorder- und Hinterachse den Dualmotor Allradantrieb.

„Der elektronische Fahrdynamikmanager ist eine bahnbrechende Entwicklung von Volkswagen“, sagt Thomas Ulbrich, Markenvorstand für Technische Entwicklung. „Wir haben ihn mit anderen wichtigen Regelsystemen vernetzt, im ID.5 GTX arbeitet er auch mit der Allradregelung zusammen. Dadurch liegen der sportliche Fahrspaß, die Traktion und die Fahrsicherheit auf einem ganz neuen Top-Niveau.“

Das sechste Modell für Zwickau

Einen Preis kommuniziert Volkswagen für seinen knapp 2,5 Tonnen schweren Neuling noch nicht. Dieser dürfte aber rund 2000 Euro über dem des ID.4 starten und somit in etwa 47 000 Euro betragen. Dafür gibt es einiges in Serie, was bei den Vorgängern noch Aufpreis kostete. So etwa die IQ.Light-LED-Matrix-Scheinwerfern mit intelligentem Fernlicht.

Gefertigt werden der neue ID.5 und die sportliche Topversion ID.5 GTX im Volkswagen Werk Zwickau. Zum Jahreswechsel soll die Produktion beginnen. Es ist der sechste reine Stromer, der in Sachsen gebaut wird. Das Fahrzeug basiert wie die anderen Modelle auf dem Modularen Elektrobaukasten. Die Plattform soll einheitliche Technik für verschiedene Modelle liefern und durch die Verwendung gleicher Teile in großen Mengen Kosten sparen. Auf den Markt kommen sollen ID.5 und der ID.5 GTX im ersten Halbjahr 2022.

Von Steffen Schmidt