Der Weltrekord zum Greifen nah: So läuft die Eis-Tour der IG Metall Wolfsburg

Wolfsburg

Muss Ministerpräsident Stephan Weil da etwa um sein Urlaubseis bangen? Der Weltrekordversuch der IG Metall Wolfsburg, 75 000 Eis am Stil in 75 Stunden zu verteilen, läuft wie geschmiert. Bereits am ersten Tag der Aktion, am Mittwoch, verteilte die Gewerkschaft in der gesamten Region um Wolfsburg rund 35 000 Eis. Am Donnerstag kamen noch einmal gut 30 000 Exemplare hinzu. Weil, der am Freitagmittag seine Portion vor der Staatskanzlei in Hannover entgegen nehmen wird, kann aber aufatmen. „Er wird sein Eis ganz sicher bekommen“, verspricht IG Metall-Sprecher Jan Spekker.

Dass der Weltrekord jetzt schon in greifbare Nähe gerückt ist, ist dem vollen Einsatz der Metaller zu verdanken. Los ging es am Mittwoch um 9 Uhr. Während ein extra angemieteter Kühl-Lieferwagen über 4000 Eis bei der Gifhorner Tafel ablieferte, stattete der T2-Eis-Bulli der Grundschule in der Fallersleben einen Besuch ab. Die Kids schlugen am letzten Schultag vor den Ferien gerne zu – manche sogar zwei oder dreimal. „Damit habe ich mich hier beliebt gemacht“, lacht der Vater eines Schülers – selbst IG Metall-Mitglied – der den Wagen an die Schule geholt hatte, angesichts der jubelnden und fröhlich schleckenden Kinder.

Eis-Tour ist Teamwork

Gut eine Stunde dauert der Besuch in Fallersleben. Der Zeitplan der großen Eis-Tour ist eng. Weiter geht’s zur CKD-Logistik an der Westrampe. Vor dem Tor warten schon einige Beschäftigte. „Schön, dass sich die IG Metall mit dieser tollen Aktion nach Corona wieder zeigt und der Region was Gutes tut“, sagt Betriebsrat Dirk Wagner. Nach einem kurzen „Probeschlecken“ geht es mit dem Bulli durch die Hallen – schließlich sollen möglichst alle Beschäftigten was vom Besuch haben.

Bildergalerie von der Eiswagen-Tour der IG Metall:

Zur Galerie Der Rekord ist nach: Die Eis-Tour der IG Metall Wolfsburg war bisher ein voller Erfolg. Überall war die Freude groß.

Das gilt auch für das Autohaus Wolfsburg. Hier nehmen die Betriebsräte rund 800 Eis abgepackt in Kühltaschen entgegen, um sie schließlich auf eigene Faust quer über alle Standorte – darunter die Autohäuser Kühl in Gifhorn – zu verteilen. Die Eis-Tour ist eben Teamwork. Überall in der Region sind am Mittwoch und Donnerstag Metaller mit diesen vollbepackten Kühltaschen unterwegs und liefern diese an Schulen, Kitas, Betriebe und soziale Einrichtungen aus

„Die Aktion zeigt einfach, was für ein starker Zusammenhalt in der Gewerkschaftsfamilie herrscht“, freut sich Wissam Harb, Betriebsratsvorsitzender bei Sitech. Dort schlägt der Eisbulli pünktlich zur Mittagspause auf. der Andrang ist dementsprechend groß. Für die Spät- und Nachtschicht werden auch gleich etliche Pakete entgegengenommen und am Abend durch die Betriebsräte verteilt.

Erfrischung ist überall gern gesehen

Ein Großabnehmer ist auch das Krankenhaus. 2000 Eis liefert die IG Metall dort ab. Sie werden nun an die Belegschaft und die Patienten verteilt. Die ersten Nutznießer sind am Mittwoch die Rettungssanitäter. „Schmeckt klasse“, so ihr einhelliges Fazit. „So eine kleine Abkühlung kann doch jeder in seinem Arbeitsalltag gebrauchen“, freut sich auch Gesundheitsdezernentin Monika Müller, die extra zur Abnahme vorbeigekommen ist.

Große Freude in den Kitas und Krippen der Region. Quelle: IG Metall

Egal wo die Eisverteiler am Mittwoch und Donnerstag aufschlagen: Die Freude ist groß. In Sassenburg sorgt der Wohnbezirk der IG Metall sogar für ein Beflaggung wie bei einem Staatsbesuch. Die Feuerwehren aus der Samtgemeinde im Landkreis Gifhorn kommen dann nach und nach mit ihren Einsatzwagen zum Schlecken vorbei. Allein im Werk werden die Metaller dann am Donnerstag – trotz Kurzarbeit und Home-Office – rund 10 000 Portionen los.

Die letzten 10 000 Eis dürften so kein Problem sein. Die Urkunde für den neuen Weltrekord, der am Samstag gegen 15 Uhr bei der Geburtstagsparty der IG Metall am Gewerkschaftshaus offiziell verkündet werden soll, kann eigentlich schon gedruckt werden.

Von Steffen Schmidt