Wolfsburg

Der GTI von Volkswagen ist schon längst ein Mythos. Seither stehen die beiden Buschstaben GT bei Volkswagen für Sportlichkeit, Performance und Power – aber eben auch für die Verbrennerwelt. Mit dem ID.4 GTX will Volkswagen jetzt die Brücke zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft schlagen und den Flair des legendären GTI in die Elekromobilität überführen. Digitale Weltpremiere feiert der ID.4 GTX am Mittwoch, 28. April, um 17 Uhr. Interessierte können die Premiere im VW-Newsroom live verfolgen.

Beim ersten sportlichen Spitzenmodell der voll-elektrischen Baureihe sorgt ein zusätzlicher Elektromotor an der Vorderachse für Allrad-Antrieb und rund 300 PS-Leistung. Das Aggregat soll auf maximale Effizienz ausgelegt sein und sich innerhalb weniger Millisekunden dazuschalten können, wenn sehr hohe Leistung oder starke Traktion gefordert sind. Im neuen Fahrmodus „Traction“ wird der zweite Motor permanent zugeschaltet. Damit auch sichtbar ist, dass da ein besonders zügiger Elektroflitzer unterwegs ist, soll es auch sportliche Designdetails und eine eigene Licht-Signatur geben.

Von Steffen Schmidt