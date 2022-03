Der T1 von Volkswagen: Die Geburt einer automobilen Legende

Wolfsburg

Mehr als 70 Jahre ist es her, dass Volkswagen mit dem Typ 2 genannten Transporter das wirtschaftliche Leben Europas wieder ins Rollen brachte und ein Symbol des Wiederaufbaus und der Freiheit schuf. Der Bulli, wie ihn im deutschsprachigen Raum jeder nannte, entwickelte sich mit großer Geschwindigkeit zum Welterfolg und begründete eine der erfolgreichsten automobilen Baureihen überhaupt. Mit dem ID.Buzz will Volkswagen das Kult-Auto nun in das elektrische und digitale Zeitalter überführen. Zur Weltpremiere des ID.Buzz am 9. März schaut die WAZ mit einem Countdown auf die Modellgenerationen des Bulli zurück.

Der T1, die erste Modellgeneration des Bulli, gehört heute zu den Ikonen der Automobilgeschichte und ist weltweit als Oldtimer ein Sammlerobjekt. Die Idee für den Wagen wird allerdings aus Mangel und Not geboren. Neben dem Käfer benötigt die aufstrebende Wirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg ein größeres Fahrzeug. Die Ur-Definition von Volkswagen für ein kompaktes Nutzfahrzeug mit maximaler Raumausnutzung: Boxermotor im Heck, Fahrer weit vorn und dazwischen sehr viel Platz. Das sind die einfachen Merkmale des T1 – der ersten Generation des Transporter.

Produktionsstart am 8. März 1950

Die Verwirklichung des ehrgeizigen Plans nimmt Fahrt auf, als Heinrich Nordhoff 1948 als Direktor die Führung von Volkswagen übernimmt. Auch wenn in Wolfsburg das Geld und die Fertigungskapazitäten für eine zweite Modellreihe neben dem Käfer knapp sind, machen sich Dr. Ing. Alfred Haesner und Konstrukteur Josef Kales ans Werk. Nach 51-wöchiger Entwicklungszeit feiert der neue Transporter am 12. November 1949 Weltpremiere, am 8. März 1950 startet die Produktion des T1 – es ist die Geburtsstunde einer Legende.

Blick in die Wolfsburger Produktionshallen. Quelle: Volkswagen

Zunächst fährt der T1 als Kastenwagen vom Band, 4,10 Meter lang, 1,66 Meter breit und 1,90 Meter hoch sowie mit einem Laderaum, der mehr als 4,5 Kubikmeter fasst. Die zweigeteilte „Split Window“-Frontscheibe, die dem Transporter in englischsprachigen Ländern den Spitznamen „Splittie“ einträgt, wird genauso zum Kult wie die leicht rundliche Bugpartie mit der V-förmigen Sicke und dem großen VW-Logo.

Der „Samba-Bus“ wird zur Ikone

Zügig folgen weitere Karosserievarianten: Die sogenannte Kombiwagen-Ausführung steht schon einen Monat nach Produktionsbeginn bereit, danach auch der Kleinbus und ein Pritschenwagen mit klappbaren Bordwänden sowie einer vier Quadratmeter großen Ladefläche – sozusagen Europas Antwort auf den Pick-up.

Das Sondermodell, das heute als begehrtestes Derivat der gesamten T1-Reihe gilt, debütiert im Juni 1951: der „Kleinbus Sondermodell“; im Volksmund „Samba-Bus“ genannt. Er bietet Platz für neun Personen und zeichnet sich durch bis zu 23 Fenster, eine Zweifarblackierung, viel Chromzierrat und eine luxuriöse Ausstattung inklusive Faltschiebedach aus.

Den T1 gab es in unzähligen Varianten: Etwa als Verkaufsfahrzeug mit Seitenklappe. Quelle: Volkswagen

Ungezählte Sonderausführungen als Krankenwagen, Camping- und Reisemobil, Polizei- und Feuerwehr-Fahrzeuge oder Verkaufswagen mit seitlicher Klappe kommen hinzu. 1956 verlegt Volkswagen die Fertigung in das neue Werk Hannover, wo am 2. Oktober 1962 das einmillionste Exemplar montiert wird. Im Juli 1967 läuft die Produktion in der niedersächsischen Landeshauptstadt nach mehr als 1,8 Millionen Exemplaren zugunsten seines Nachfolgers T2 aus. In Brasilien wird der T1 sogar noch bis 1975 gebaut.

Eines war der ersten Generation des Transporter allerdings nicht vergönnt: Sie selbst durfte sich aus Markenschutz-Gründen nie „Bulli“ nennen – auch wenn sie dieser Spitzname im deutschsprachigen Raum treu begleitete. Erst 2007, zum 60. Jubiläum der Modellreihe, hat Volkswagen Nutzfahrzeuge die Rechte an der Wortmarke übernommen.

Von Steffen Schmidt