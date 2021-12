Der Konfliktlöser: Volkswagen setzt in Transformation auf Gunnar Kilian

Wolfsburg

Mit den Beschlüssen der Planungsrunde wurden viele Streitpunkte der letzten Wochen und Monate aus dem Weg geräumt und wichtige Zukunftsprojekte auf den Weg gebracht. Friede, Freude, Eierkuchen also bei Volkswagen? Mitnichten! Denn vor dem Autobauer liegen weiter schwere Zeiten – Konfliktpotential inklusive. Dafür, dass Eskalationen wie in den vergangenen Wochen zwischen VW-Chef Herbert Diess und Daniela Cavallo zukünftig ausbleiben, soll Personalvorstand Gunnar Kilian sorgen. Wie hoch sein Ansehen im Konzern ist, zeigt die am Donnerstag bekannt gegebene vorzeitige Vertragsverlängerung.

Vor dem Hintergrund der Transformation stehen besonders in Kilians Personalressort große Herausforderungen an. „Dafür werden bei VW Gunnar Kilians Dienste nachhaltig benötigt“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch am Donnerstag. In einer Zeit mit wichtigen und schwierigen Entscheidungen setzt der Konzern auf Kilians Vermittlungsfähigkeit. Der Personalvorstand wird sowohl im Vorstand als auch von der Belegschaft geschätzt. Zudem ist er eng in der Region verwurzelt und kennt beide Seiten: Früher war als Sprecher von Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh aktiv.

Kilian in Halbleiter-Krise gleich gefordert

Auf die ersten Härtetests wird Kilian nicht lange warten müssen. Die Auswirkungen des Halbleiter-Mangels auf das Werk Wolfsburg werden immer dramatischer. Nur noch 400 000 Auto dürften in diesem Jahr in Wolfsburg von den Bändern laufen – so wenig wie zuletzt Ende der 50er-Jahre. 2022 werde es nur geringfügig besser werden, teilte der Vorstand am Mittwoch selbst mit. „Vor uns stehen harte Monate, eine echte Durststrecke. Schließtage und Schichtausfälle werden uns noch lange beschäftigen“, stimmte Betriebsratschefin Daniela Cavallo die Belegschaft am Donnerstag schon ein.

Und Kilian fiel in diesem Zusammenhang die undankbare Aufgabe zu, eine Anpassung des Schichtsystems in Wolfsburg in den Ring zu werfen. Wird also bald nur noch in zwei, statt in drei Schichten produziert? In der Vergangenheit war das stets ein Tabu-Thema. Auch jetzt dürfte diese Idee auf heftigen Widerstand stoßen. Damit diese situationsbedingt leider angebrachte Diskussion nicht schnell zur nächsten öffentlichen Schlammschlacht wird, muss Kilian nun sein Fingerspitzengefühl beweisen.

Von Steffen Schmidt