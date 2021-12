Wolfsburg

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) ruft am Donnerstag, 16. Dezember, um 14.30 Uhr zu einer Protestkundgebung ans VW-Tor Ost neben der Autostadt auf. Damit will die Gewerkschaft gegen die drohende Kündigung von rund 80 Reinigungskräften demonstrieren, die sich um die Sauberkeit der VW-Betriebskantinen kümmern.

Der neue Dienstleister bietet schlechtere Konditionen an

Laut Gewerkschaftssekretär Dirk Eilert hat ein neuer externer Dienstleister – die Berliner GRG Services GmbH – den Zuschlag für die Gebäudereinigung bei VW in Wolfsburg ab Anfang 2022 bekommen. Die Mitarbeiter des bisherigen Dienstleisters Tip Top sollen laut Eilert nicht übergangslos übernommen werden. Sie könnte sich beim neuen Dienstleister neu bewerben – zu schlechteren Konditionen als bisher.

Das will die IG Bau so nicht hinnehmen und ruft die Beschäftigten zur Protestkundgebung auf. Auch die Vertrauensleute der IG Metall und der Autostadt würden sich an der Kundgebung beteiligen, so Eilert. Er sieht auch Volkswagen in der Pflicht: „In seiner Sozialcharta hat sich VW zu fairen Arbeitsbedingungen und zur Mitbestimmung bekannt. Es kann dem Konzern nicht egal ein, zu welchen Bedingungen die Beschäftigten seiner externen Dienstleister arbeiten.“

Von Carsten Bischof