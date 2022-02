Wolfsburg

Es ist eine Zäsur in der Wolfsburger Mitbestimmung: Gleich acht verschiedene Listen treten im März bei den Volkswagen-Betriebsratswahlen an. Die Konkurrenz für die mächtige IG Metall ist damit so groß, wie vielleicht noch nie zuvor. Bemerkenswert: Zum allergrößten Teil stammen die Mitbewerber dabei aus den eigenen Reihen. Fast alle Kandidaten sind – oftmals sogar langjährige und prominente – IG Metall-Mitglieder. Aber wo liegen die Ursachen für die plötzliche „Rebellion“?

Die Geschäftsführung der Wolfsburger IG Metall erkennt in den Gegenkandidaturen einen gesamtgesellschaftlichen Trend. „Ich glaube, dass das, was wir jetzt bei der Betriebsratswahl erleben, kein Wolfsburger und auch kein Volkswagen-Phänomen ist“, wagte der Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall Flavio Benites jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs eine erste Analyse. Auch in anderen Regionen und Unternehmen würden mehr und mehr unterschiedliche Gruppierungen auf den Plan treten. „In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr Spaltungskräfte“, sorgt sich Benites.

Gegenkandidaten seien keine Überraschung

Die Wolfsburger Gewerkschaftsspitze macht deshalb jetzt erneut ihren Standpunkt deutlich. „Es gibt nur eine IG Metall-Liste. und das ist unsere demokratisch aufgestellte Liste 4“, betont Geschäftsführer Matthias Disterheft. Ihn ärgern die Spaltungsversuche. Gerade in Zeiten der Transformation mit all den großen Herausforderungen brauche man Einigkeit innerhalb der Belegschaft. „Die Unternehmensführung reibt sich wegen der Spannungen doch die Hände“, so Disterheft. Mit den Spaltungsversuchen schade man deshalb letztlich der Mitbestimmung.

In welche Richtung geht es? Die IG Metall hat bei den Betriebsratswahlen mit Konkurrenz aus den eigenen Reihen zu kämpfen. Quelle: Julian Stratenschulte

Überrascht sei man allerdings nicht gewesen. „Wir sind eng am Puls unserer Mitglieder und wussten natürlich davon“, so Benites. Mit einigen Gegenkandidaten habe man vorher auch Gespräche geführt. „Wir hätten diese Situation natürlich gern verhindert, aber das haben wir leider nicht geschafft. Daran müssen wir arbeiten“, sagt der Erste Bevollmächtigte nicht frei von Selbstkritik. Jetzt müsse man die Situation akzeptieren – auch wenn man sie nicht gut findet.

Diskussionen hätte man sich lieber intern gewünscht

Aber kann ein Betriebsrat mit mehr Fraktionen und unterschiedlichen Ansichten die Arbeit im Gremium nicht auch befruchten? Benites: „Natürlich gehören unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu einer Demokratie dazu. Ich hätte mir nur gewünscht, dass diese in die internen Prozesse eingebracht werden und einfließen.“ Die Nominierungen der IG Metall für die Betriebsratsliste seien ein demokratischer Prozess, dem sich jedes Mitglied stellen könne. „Diese Möglichkeit hat aber keiner der Gegenkandidaten wahrgenommen“, so der Erste Bevollmächtigte.

Genau das kritisiert auch der Zweite Bevollmächtigte Christian Matzedda. „Wenn ich lese, dass manche Bewerber auf einer anderen Liste kandidieren, weil ein Eintritt in den Betriebsrat ihnen bei der IG Metall nicht schnell genug geht, bereitet mir das Sorgen“, so Matzedda. Die Betriebsräte der Metaller würden schließlich alle über viel Erfahrung in der Mitbestimmung verfügen und hätten sich ihren Platz auf der Liste erarbeitet – ohne Abkürzungen zu nehmen.

Keine Angst wegen der Briefwahl

Die Sorgen um das Wahlergebnis halten sich hingegen in Grenzen. Die Erfolge der Gewerkschaft sprächen für sich. „Nur wegen der IG Metall steht das Unternehmen da, wo es heute steht. Nur wegen der starken Mitbestimmung haben unsere Kinder bei Volkswagen eine sichere Zukunft“, betonte Matzedda. Zudem habe nur die Liste der IG Metall mit ihren Vertretern im Aufsichtsrat und ihrer Verhandlungshoheit in den Tarifrunden, die Kompetenzen und den Einfluss, den es brauche, um die Zukunft aktiv und effektiv mitzugestalten, fügt Disterheft an.

Auch an Nachteile durch die besonderen, pandemiebedingten Umstände bei den Wahlen, glaubt die Gewerkschaftsspitze nicht. Die verstärkte Briefwahl habe durchaus das Potential, die bei den vergangenen Wahlen eher mäßige Beteiligung nach oben zu schrauben. Das hätten auch die bereits digital durchgeführten Nominierungen für die Liste gezeigt. „Da hatten wir erst Angst, dass ganze nicht wie üblich in Präsenz zu machen“, gibt Benites zu. Bundestags- und Kommunalwahlen hätten zudem bereits gezeigt, dass die Menschen mit der Briefwahl umgehen können, so Disterheft.

Von Steffen Schmidt