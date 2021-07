Das sagt VW-Chef Herbert Diess zum neuen EU-Klimapaket

Wolfsburg

Es ist wie ein Verbrenner-Aus durch die Hintertür. Ohne direkte Verbote, aber mit so stark angehobenen Klimazielen, dass die Herstellung klassischer Benziner und Diesel in Europa mittelfristig faktisch auslaufen wird – und beide Antriebe auf lange Sicht auch von den Straßen verschwinden dürften. Die ­EU-Kommission hat am Mittwoch ihre Vorschläge dazu vorgestellt, wie der Treibhausgas-Ausstoß der Mitgliedstaaten bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem 1990er Niveau sinken soll. Darunter ist einiges, was das Autofahren und -bauen in den nächsten Jahren erheblich verändert.

So etwa die neuen CO2-Regeln: Bis 2030 sollen die EU-Länder sicherstellen, dass die Emissionen neuer Pkw und leichter Nutzfahrzeuge verglichen mit heute um durchschnittlich 55 Prozent abnehmen. Für die fünf Jahre danach werden die Regeln noch einmal beträchtlich verschärft: 2035 soll der CO2-Rückgang zu 2021 volle 100 Prozent erreichen, de facto bedeutet dies dann „Null-Emissionen“ für alle neu zugelassenen Wagen.

E-Ladenetz-Ausbau soll verpflichtend sein

Ein explizites Verbot, ab einem bestimmten Datum weitere Verbrenner überhaupt noch auf die Straße zu bringen, gibt es vorerst nicht. Auch auf welche Weise die Hersteller die Emissionen senken, ist nicht festgeschrieben. Folgerichtig sollen die Mitgliedsstaaten verpflichtet werden, das Netz der E-Ladesäulen und Wasserstoff-Tankstellen an den Fernstraßen auszubauen. Ein E-Auto müsse man mindestens alle 60, ein Brennstoffzellen-Fahrzeug alle 150 Kilometer auffüllen können.

Als großer Befürworter eines neuen, strengeren Klimaschutzpakets hatte sich bereits im Vorfeld VW-Chef Herbert Diess präsentiert. Das blieb auch hinterher so. „Ein mutiges und beeindruckendes Paket“, postete Diess auf seinem LinkedIn-Account. Die EU habe geliefert und die Zeichen der Zeit erkannt, so der Konzern-Chef. Die EU habe Staaten, die immer noch auf die Bremse treten, deutlich gemacht, dass sie handeln müssen.

Schnellladesäulen im Allerpark: VW steckt bereits reichlich Geld in den europaweiten Ausbau von Ladepunkten. Quelle: Wolfsburg AG

Besonders die geplanten Regeln zum Ausbau der Lade-Infrastruktur dürften den VW-Chef gefreut haben, predigt er diesen Schritt doch bereits seit Jahren. VW selbst steckt bereits reichlich Geld in den europaweiten Aufbau von Ladepunkten. Geht das neue Paket durch, muss auch die öffentliche Hand nachziehen oder zumindest Anreize schaffen.

VW hat sowieso ambitioniertere Ziele

Auch die strengeren CO2-Flottenvorgaben sieht Diess nicht als Problem. „Im Jahr 2030 wird der Anteil der ­E-Autos an unserer EU-Neuwagenflotte bei rund 60 Prozent liegen. In Deutschland werden es voraussichtlich bis zu 75 Prozent sein“, rechnet er vor. Ab 2035 sollen dann in der EU nur noch komplett emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden – „ein Verbot von Verbrennungsmotoren durch die Hintertür, das gar nicht nötig war. Denn bis 2030 wird die E-Mobilität in allen EU-Mitgliedsstaaten dominieren“, so Diess.

Diese Sorglosigkeit dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass VW sich bei der Antriebswende bereits auf einem sehr guten Weg sieht. Die damals stark kritisierte konsequente Festlegung auf die E-Mobilität zahlt sich jetzt aus. „Die Welt hat sich auf uns zubewegt“, drückte es ein sichtlich gut gelaunter Herbert Diess am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Konzernstrategie „New Auto“ aus. Nun sei man der Konkurrenz bereits einen Schritt voraus, das spiegelt auch der Marktanteil wieder.

Elektrobus ID.Buzz: VW hat früher als andere konsequent auf E-Moblität gesetzt, das zahlt sich nun aus. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wenig verwunderlich also, dass Diess – mal wieder – von der Meinung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) abweicht. Der zeigt sich nämlich skeptisch. Das 55-Prozent-Ziel erfordere sehr hohe Anteile an E-Autos. Der Wert von null Gramm CO2 ab 2035 für Hybride sei „innovationsfeindlich und das Gegenteil von technologieoffen“, kritisierte der VDA.

Diess befürwortet CO2-Bepreisungssystem

Da ist er wieder, der Vorwurf der mangelnden „Technologieoffenheit“. Im Zusammenhang mit der Autobranche reagiert Herbert Diess auf diesen sowieso allergisch. Die Wasserstofftechnologie, betont Diess immer wieder, stelle sei bei Autos keine Alternative zur Elektromobilität da, letztere habe das Rennen längst gemacht. Die Pläne der EU begreift Volkswagen deswegen als Chance und bekennt sich klar zu ihnen. „Die Elektrifizierung im Verkehr wird noch einmal beschleunigt und durch verbindliche Ziele für die Ladeinfrastruktur unterstützt“, lobte Diess.

Der Lob des Konzern-Chefs bezieht sich derweil aber nicht nur auf die Regeln, die direkt die Autobranche betreffen. Der schnellere Kohleausstieg, der Ausbau der erneuerbaren Energien und endlich das auch von ihm lange geforderte europaweite, strengere Bepreisungssystem für CO2 in Verbindung mit einem Emissionshandelssystem, dass nun auch den Flug- und Schiffsverkehr miteinbeziehe, bezeichnete er als „konsequent“ und richtig. „CO2 muss einen Preis haben“, betont Diess. VW selbst ist bereit, diesen zu zahlen, vor allem, da der Konzern sowieso bis 2050 völlig klimaneutral operieren will.

