Wolfsburg

Nach Ostern wird man sich im Wolfsburger VW-Werk wohl an drei von vier Montagelinien von der Nachtschicht verabschieden müssen – so jedenfalls sehen die Pläne des Unternehmens aus. Als Ursache wird die dramatische Unterauslastung im Stammwerk angeführt. Der Betriebsrat will in den kommenden Wochen nun für einen Teilausgleich für die betroffenen Beschäftigten kämpfen, um den Verdienstausfall wenigstens teilweise zu kompensieren. Dieser liegt bei einigen hundert Euro monatlich. Den Konkurrenten der IG Metall-Liste bei den kurz bevorstehenden Betriebsratswahlen geht das nicht weit genug. Frank Patta von der „Anderen Liste“ fordert energischen Widerstand gegen die Unternehmenspläne und sieht massive Versäumnisse bei der aktuellen Betriebsratsspitze.

Die Forderung nach einem Teilausgleich für die entfallenden Schichten erachtet Patta als unzureichend. „Das suggeriert, dass eine Anpassung der Schichten durch den Betriebsrat akzeptiert würde. Dem ist aber nicht so“, stellt Patta, zurzeit ebenfalls Mitglieds des Betriebsrates, fest. „Im Betriebsratsgremium hat es dazu weder eine transparente und faktenbasierte Information, noch eine entsprechende Diskussion gegeben. Möglicherweise gab es diese Gespräche im kleinen Kreis oder im Kreis der IG Metall-Fraktion, der Betriebsrat als Gremium wurde aber bis heute nicht involviert. Das ist genau die Intransparenz, die wir kritisieren“, so Patta weiter.

Mehr Auslastung statt Teilausgleich für wegfallende Schichten

Frank Patta. Quelle: privat

Die Position seiner Liste hingegen bleibe weiter klar: Der Maßstab beim Thema Auslastung müssten die im „Zukunftspakt“ und der „Roadmap digitale Transformation“ vereinbarten Stückzahlen sein. „Diese muss der Betriebsrat jetzt endlich vom Unternehmen einfordern, anstatt eine wie auch immer geartete Gesprächsbereitschaft für Schichtanpassungen zu Lasten der Belegschaft zu suggerieren. Wir brauchen keinen Teilausgleich für nicht geleistete Schichten, wir wollen Auslastung der bestehenden Schichten“, kritisiert Patta.

Volumen könne man durch die konsequente Abarbeitung des hohen Auftragsbestands beim Golf oder aber zusätzliche Modelle anderer Konzernmarken generieren – zum Beispiel durch die Fertigung des Skoda Kodiaq auf der Tiguan-Plattform. „Solche Alternativszenarien werden aber gar nicht erst im Betriebsratsgremium oder mit der Unternehmensseite diskutiert“, wirft Patta der Betriebsratsspitze Versäumnisse vor. Stattdessen habe man auf eine Produktion des ID.3 in Wolfsburg gedrängt. Diese reiche aber nicht aus, um in relevantem Umfang Beschäftigung am Standort Wolfsburg zu sichern.

Patta fürchtet Paradigmenwechsel in Wolfsburg

Vor allem befürchtet Patta, dass der Vorstand die kritische Auslastungssituation in Wolfsburg dafür nutzt, um den Standort jetzt nachhaltig auf eine Zwei-Schichtfahrweise auszurichten und die Bedeutung Wolfsburgs als Leitwerk grundlegend in Frage zu stellen. „Mittelfristig droht die Gefahr, dass aus diesem Produktionswerk ein reiner Entwicklungsstandort mit einer kleinen angehängten Elektro-Produktion wird, und dies wohlmöglich sogar noch außerhalb des Werksgeländes“, so Patta.

Seine Befürchtungen begründet er damit, dass die Abschaffung der Nachtschicht im Rahmen der Verhandlungen über das Standortpaket diskutiert wird, das Voraussetzung für die Vergabe der ID.3-Produktion nach Wolfsburg ist. Ein zu hoher Preis, findet Patta. „Hier steht ein Paradigmenwechsel bevor und es wäre dringend geboten, entsprechende Diskussionen nicht nur im kleinen Kreis, sondern jetzt endlich im gesamten Betriebsrat und mit der gesamten Belegschaft zu führen. Uns läuft langsam die Zeit davon! Es besteht die Gefahr, dass in der Zwischenzeit unumkehrbare Fakten geschaffen werden.“

Von Steffen Schmidt