Wolfsburg

Die Nachricht schlug am Donnerstag ein wie eine Bombe: Der langjährige VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh legt sein Amt nieder und wechselt als Personalvorstand zur VW-Tochter Traton. Die Nachfolge streitbaren Osterloh tritt jetzt seine Stellvertreterin an: Die 46-jährige Daniela Cavallo. Am grundsätzlichen Kurs der Arbeitnehmervertretung wird sich damit nichts ändern, wohl aber am Stil.

Cavallo selbst wurde von Osterlohs Rückzug indes nicht überrascht. Sie gehörte zu einem kleinen Kreis Eingeweihter. „Wir haben oft darüber gesprochen, wie der Übergang aussehen soll“, berichtet Cavallo am Freitag im Gespräch mit der WAZ. In die Entscheidung Osterlohs sei sie dementsprechend einbezogen gewesen. „Dass die Nachfolge irgendwann ganz konkret auf mich hinauslaufen könnte, stand dabei schon lange fest. Schon als ich vor zweieinhalb Jahren die Stellvertretung übernahm, war das mit der klaren Bereitschaft verknüpft, später auch für den Vorsitz zu kandidieren. Die Frage war nur, wann aus dieser Bereitschaft etwas Konkretes werden sollte“, sagt sie.

Das ist Daniela Cavallo Daniela Cavallo wurde 1975 in Wolfsburg geboren. 1994 begann sie ihre Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation bei Volkswagen. Bereits in ihrer Ausbildung war Cavallo Mitglied in der Jugend- und Auszubildendenver-tretung, nach der Ausbildung zusätzlich in der Vertrauenskörperleitung. Anschließend war Daniela Cavallo in der kaufmännischen Berufsausbildung als Ausbilderin in der damaligen „VW Coaching“ tätig. Seit 2002 ist sie Mitglied des Betriebsrates – zunächst als Bereichsbetriebsrätin in der Auto 5000 GmbH. 2004 und 2008 unterbrach sie als damals erste Betriebsrätin ihre Tätigkeit für eine Eltern-zeit. Seit 2010 war Cavallo Bereichsbetriebsrätin unter anderem für Personalbereich, Organisati-onsentwicklung, Coaching, die heutige Group Academy und die VW Consulting. Seit Anfang 2013 leitete sie im Werk Wolfsburg als Mitglied im geschäftsführenden Betriebsaus-schuss einen Koordinationsbereich mit etwa 7000 Beschäftigten. Ebenfalls seit 2013 war Cavallo Mitglied des Gesamtbetriebsrates und auf dieser Ebene Vorsitzende des Ausschusses personelle Grundsatzregelungen, der sich mit personalwirtschaftlichen und personalpolitischen Themen beschäftigt. Daniela Cavallo hat 2016 beim Zukunftspakt das Feld personelle Transformation verhandelt, wozu unter anderem die Themen Interner Arbeitsmarkt, strategische Personalplanung und externe Mitarbeiterrekrutierung zählten. Anfang 2019 rückte Cavallo in die Funktion der stellvertretenden Gesamt- und Konzernbetriebs-ratsvorsitzenden auf. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Durch das Angebot Volkswagens an Osterloh haben sich die ursprünglichen Pläne nun beschleunigt. Gewappnet fühlt sich Cavallo trotzdem. „Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren bereits viel Verantwortung übernommen und im Rahmen unserer Arbeitsteilung vieles selbst in der Hand gehabt“, sagt die 46-Jährige. Osterloh hatte sie quasi als Nachfolgerin aufgebaut, ihr zuletzt auch immer häufiger die Bühne überlassen. Eine Unbekannte ist sie bei allen wichtigen Entscheidungsträgern – ob innerhalb oder außerhalb des Konzerns – schon längst nicht mehr.

Beschäftigungssicherung hat weiter höchste Priorität

Und an Erfahrung und Verdiensten mangelt es Cavallo ohnehin nicht. Schon in der Jugend- und Auszubildendenvertretung war sie aktiv, ist seit 2002 Mitglied im Betriebsrat. Dort betreute sie zunächst den Bereich Auto 5000, führte dort die Tarifverhandlungen mit und baute die Strukturen der Mitbestimmung mit auf. Später war sie unter anderem maßgeblich an den Verhandlungen des Zukunftspaktes beteiligt.

Nun steht sie vor der riesigen Aufgabe, die Transformation ganz oben an der Spitze mitzugestalten und zu bewältigen. In der Sache steht Cavallo dabei für Kontinuität und Verlässlichkeit. „Beschäftigungssicherung und gute Arbeitsbedingungen haben höchste Priorität. Dazu gehört auch, dass das Unternehmen Lösungen anbietet, wenn Tätigkeiten sich verändern oder wegfallen. Da kann es keine andere Strategie geben“, formuliert sie eindeutig. Dabei ist ihr besonders eine offene Kommunikation mit den Beschäftigten wichtig. „Bei allen Entscheidungen im Unternehmen müssen die Beschäftigten nachvollziehen können, warum sie gefällt werden. Man muss die Menschen mitnehmen und ihnen die Sorgen nehmen – nur so kann die Transformation gelingen. Dabei ist mir die persönliche Kommunikation ganz wichtig“, erklärt sie.

„Man muss die Menschen mitnehmen“, sagt Cavallo zur Transformation. Quelle: VW-Betriebsrat

Dazu gehört auch, dass der Betriebsrat auf die sich durch die Digitalisierung verändernde Belegschaft eingeht. „Wir müssen weiterhin die gesamte Belegschaft von der Produktion bis zur IT abbilden und uns auf die wandelnden Arbeitsstrukturen einstellen“, ist sie überzeugt. „Dafür wird sich auch unsere Ansprache weiterentwickeln, das haben wir schon oft bewiesen.“

Cavallo ist Verfechterin der Frauenquote

Als erste Frau an der Spitze des Betriebsrates von Deutschlands größtem Industrieunternehmen liegt ihr das Thema Gleichstellung besonders am Herzen. „Ich bin eine Verfechterin der Frauenquote in Führungspositionen“, betont Cavallo. Auch wenn sich in dieser Hinsicht bei VW schon etwas getan habe, sieht sie noch Handlungsbedarf. Die Gründe dafür sind nicht nur ideologischer Natur. „Diversität in Teams trägt dazu bei, dass sich die Unternehmenskultur verändert und in den Teams bessere Ergebnisse erzielt werden“, sagt sie. Zudem würden mehr Frauen in Führungspositionen das Unternehmen auch attraktiver für weibliche Fachkräfte machen.

Die Fußstapfen, die ihr Osterloh hinterlassen hat, sind groß. Cavallo will aber ohnehin eigene Wege gehen – auch wenn sie strategisch dieselben Ansichten wie ihr Vorgänger vertritt. „Wir sind zwei unterschiedliche Menschen und Persönlichkeiten und haben unterschiedliche Herangehensweisen“, sagt sie. In der Sache gilt sie als genauso zielorientiert und hartnäckig wie Osterloh, gleichzeitig aber auch besonnener. Auf Knopfdruck laut werden? „Das ist tatsächlich nicht mein Stil. Ich bin ruhiger, aber damit nicht weniger durchsetzungsstark. Fest steht: Man muss bestimmt sein und zum richtigen Zeitpunkt seine Meinung äußern“, sagt sie.

Von Steffen Schmidt