Das alles verändert sich in der Autostadt

Wolfsburg

2020 ist ein ganz besonderes Jahr für die Autostadt – und für die Gäste. Denn die dürfen sich im Rahmen des Jubiläumsjahrs nicht nur über Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag freuen, sondern auch auf einige Neuerungen in dem Themenpark. Bei einer Info-Veranstaltung für Mitarbeiter, bei der sich auch der neue Geschäftsführer Jürgen Haase vorstellte, wurden erste Pläne zur Umgestaltung kundgetan. Wie der Geburtstag konkret gefeiert wird, steht hingegen noch nicht fest.

Luxus-Marken ziehen ins Zeithaus

Die ersten Veränderungen werden schon in Kürze sichtbar werden. Denn die Autostadt fasst sogar die Pavillons an: Schon Ende März werden die Premium Marken des Konzerns – Lamborghini, Bentley und Bugatti – ihre bisherigen Domizile im Lamborghini-Pavillon und im Premium-Clubhouse verlassen.

Im ZeitHaus soll für die drei Luxus-Marken ein eigener Bereich eingerichtet werden. Was aus ihrer früheren Heimat wird, steht noch nicht ganz fest. Das Premium-Clubhouse könnte sich aber in Richtung Tagungs- und Veranstaltungslocation entwickeln, heißt es aus der Autostadt.

Neue Gastro-Angebote geplant

In diese Richtungen zielen wohl auch Änderungen innerhalb der Gastro-Landschaft. Auch hier arbeitet die Autostadt an neuen Inhalten und Konzepten. Denkbar wäre etwa eine Tagungsgastronomie. Beides ließe sich gut mit dem ausgegebenen Ziel der Wandlung der Autostadt hin zu einem Smart Mobility Campus vereinbaren.

Außenflächen sollen wilder werden

Gleiches gilt für die geplante Umgestaltung der Außenflächen. Hier will die Autostadt das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit aufgreifen und damit auch den Image-Wandel des Volkswagen Konzerns sichtbar machen. Unter dem Motto „ Autostadt Goes Wild“ sollen die jetzt noch sehr sterilen, glatt gemähten Grünflächen deutlich naturbelassener und ursprünglicher gestaltet werden. Denkbar seien etwa Blühwiesen und Ähnliches. Dazu passt, dass die Autostadt jetzt 40 Nistkästen verschiedener Größe und Form im Themenpark aufhängt, um heimische Vogelarten und Fledermäuse zu unterstützen.

Mitarbeiter in neuem Look

Ein neues Outfit verpasst die Autostadt übrigens auch ihren Mitarbeitern. Die alten Uniformen sollen in diesem Jahr endlich ausgetauscht werden. Probeträger sind bereits im Themenpark unterwegs. Die neue Dienstkleidung soll dabei bequemer und sportlicher, aber dennoch elegant ausfallen.

Die Mitarbeiter dürfen sich aber nicht nur über einen neuen Look freuen. Während der Info-Veranstaltung wurde zudem die Höhe der Bonuszahlung verkündet. Diese beträgt in diesem Jahr 810 Euro, für Mitarbeiter, die am Wochenende arbeiten, kommt sogar noch etwas obendrauf.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt