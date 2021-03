Volkswagen ergänzt das Corona-Schutzkonzept in den Werken um Schnelltests. Auch für Impfungen steht alles bereit, das Eventcenter „Hafen 1“ in der Autostadt ist zum Impfzentrum umgebaut worden, was fehlt ist das Vakzin. Derweil appellieren Gunnar Kilian und Bernd Osterloh an die Vernunft der Mitarbeiter...