Das Geschäft mit den Diesel-Klagen: Volkswagen kritisiert Anwälte

Wolfsburg

Volkswagen hat seine außergerichtlichen Diesel-Entschädigungen in Deutschland so gut wie abgeschlossen. Doch abgearbeitet ist der Diesel-Skandal damit noch lange nicht: Denn nach dem Dieselmotor EA 189, der 2015 die Affäre ausgelöst hatte, häufen sich nun auch die Klagen von Diesel-Kunden, die ein Fahrzeug mit dem Nachfolgemotor EA 288 besitzen. 9000 Verfahren sind laut VW bisher an deutschen Gerichten anhängig. Dabei stehen die Chancen für Kläger in diesem Fall eher schlecht. Volkswagen übt deswegen harte Kritik an den Klägeranwälten. Und in der Tat: Das Vorgehen der Klägeranwälten hat in manchen Fällen einen Beigeschmack.

„Die Chancen auf Schadensersatz stehen so gut wie nie“, „In drei einfachen Schritten zur Entschädigung“, „Immer mehr Gerichte sprechen Kunden eine Entschädigung zu“: Mit diesen und ähnlichen Slogans betreiben zahlreiche Anwaltskanzleien Mandantenakquise im Internet. Für sie scheint fest zu stehen: Auch im Nachfolgemotor EA 288 ist eine illegale Abschalteinrichtung verbaut, somit liegt auch in diesen Fällen eine vorsätzliche, sittenwidrige Täuschung und Schädigung vor.

Doch die Unterschiede zwischen beiden Motoren sind gravierend. Denn während die Abschaltvorrichtung im EA 189 mit ihrer Umschaltlogik dem Zweck der Täuschung diente, sollen die Thermofenster, die auch von vielen anderen Diesel-Herstellern verwendet werden, das Fahrzeug vor Schäden schützen. Die Funktionsweise ist schnell erklärt: Bei den betroffenen Dieselfahrzeugen erfolgt eine Reduzierung der Stickstoffoxidemissionen mittels einer Abgasrückführung. Dabei wird ein Teil der Abgase zurück in den Motor geleitet und nimmt erneut an dem Verbrennungsprozess teil. Bei niedrigen Außentemperaturen wird die Menge der zurückgeführten Abgase reduziert, was zu einem entsprechend höheren Stickstoffoxidausstoß führt. Wäre dies nicht der Fall, können der Motor dauerhaft beschädigt werden, argumentieren die Hersteller.

Noch keine EA 288-Klage hatte Erfolg

Juristisch gesehen ist eine Abschalteinrichtung genau unter solchen Umständen zulässig – wie bereits durch zahlreiche Urteile in Deutschland bestätigt wurde. Die Zahlen sprechen hier bisher eine deutliche Sprache: Nach Angaben von Volkswagen wurden bislang 99 Prozent aller Klagen gegen das Unternehmen abgewiesen. In erster Instanz hätten die Gerichte erst in rund 20 Verfahren den Klägern Recht gegeben. Auf Ebene der Oberlandesgerichte wurden bisher sogar alle Klagen abgewiesen.

Daran hat auch das Urteil des Europäischen Gerichtshof von Mitte Dezember nichts geändert. Dort wurden Abschalteinrichtungen zwar für grundsätzlich unzulässig und nur in extremen Ausnahmen vertretbar bewertet, doch das mache aus Sicht der deutschen Gerichte keinen Unterschied. Der Tenor an den Oberlandesgerichten ist eindeutig: Selbst wenn die Thermofenster unzulässig seien, fehle der Vorsatz der sittenwidrigen Täuschung. Maßgeblich für diese Einschätzung ist, dass das Kraftfahrtbundesamt über den Einsatz von Thermofenstern informiert war und dennoch kein einziger Rückruf betroffener Fahrzeuge veranlasst wurde. „Ob der EuGH das Thermofenster mittlerweile als unzulässige Abschalteinrichtung qualifiziert kann dahinstehen, denn jedenfalls teilt das Kraftfahrtbundesamt diese Auffassung ausdrücklich nicht. Insoweit fehlt es bereits an einer Täuschung sowohl des Klägers als auch des Kraftfahrtbundesamtes“, heißt es etwa in einem Urteil des Oberlandesgerichts München vom 12. Januar.

Volkswagen wirft Anwälten Eigennutz vor

Für Volkswagen steht deshalb fest: Die Anwaltskanzleien handeln aus Eigennutz. „Klägeranwälte verlieren ihre Klagen im Zusammenhang mit dem Thermofenster in den allermeisten Fällen. Trotzdem werben sie aggressiv auch im Hinblick auf angebliche Ansprüche wegen unzulässiger Thermofenster um Mandanten. Mittlerweile sind tausende Thermofenster-Verfahren anhängig. Diese unsinnigen Klagen nützen nur den Klägeranwälten, denn sie erhalten Gebühren auch dann, wenn sie wie in den allermeisten Fällen verlieren“, so der Vorwurf des Unternehmens.

Wie aggressiv die Kanzleien beim Werben um Mandanten vorgehen, kritisierte jüngst auch die Wettbewerbszentrale. Die gemeinnützige Organisation sprach gegen ein bekanntes und großes Onlineportal eine Abmahnung wegen unlauterer Werbung aus. Das Portal nutze Daten von Kfz-Versicherungsnehmern aus, um diese mit oben genannten Slogans zu ködern und an Anwaltskanzleien zu vermitteln. Ein solches Geschäftsgebaren fördere die „Dieselklageindustrie“ und lähme die Justiz, so Rechtsanwalt Dr. Andreas Ottofülling von der Wettbewerbszentrale.

Bundesgerichtshof: Ein Urteil dieser Behörde würde für Klarheit sorgen. Doch das steht noch aus. Quelle: dpa

Noch fragwürdiger ist ein anderer Fall: Eine Anwaltskanzlei war mit einen Schreiben der Zulassungsbehörde des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen, in dem einen EA 288-Diesel-Besitzer mitgeteilt wird, dass das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in seinem Fahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt habe. Das Problem nur: Das Schreiben war fehlerhaft, was die zuständige Behörde unmittelbar einräumte und korrigierte. „Wir haben den Fehler unserer Zulassungsbehörde, auch gegenüber dem betroffenen Fahrzeughalter mehrmals unmissverständlich und auch unverzüglich eingeräumt und halten es für unredlich und schlichtweg rechtswidrig, einen zweifellos begangenen Fehler der Verwaltung wider besseren Wissens für eigene Zwecke zu missbrauchen“, teilte das Landratsamt mit.

Staatsanwaltschaft kritisiert Klägeranwälte scharf

Mit der Kritik an den Klägeranwälten steht Volkswagen indes nicht alleine da. Auch der Stader Staatsanwalt Dr. Philipp Steinert äußerte sich jetzt in einem juristischen Fachmagazin eindeutig: „Das Kapitel Diesel-Abgasskandal ist noch lange nicht abgeschlossen. Ginge es nach dem Willen so mancher Verbraucheranwälte, dann würde sich hieran in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Mit offensiven Werbekampagnen versuchen sie, Fahrzeugkäufer in falscher Sicherheit zu wiegen und zur Klage zu bewegen. Den Anwälten sind die mangelnden Erfolgsaussichten sicherlich schon vorher bewusst. Aber mit der Offenlegung dieser Wahrheit lässt sich kein Geld verdienen“, schreibt Steinert dort. Fahrzeugkäufern könne deshalb von einer Klage nur abgeraten werden.

Selbst wenn die allermeisten Kläger durch eine Rechtsschutzversicherung abgesichert sind, könnte sich die „Klageindustrie“ letztendlich doch zu ihrem Nachteil auswirken. Genau davor warnte jüngst Stefanie Geng von der ADAC Rechtsschutz Versicherung: „Ohne Klärung aller noch anliegenden rechtlichen Fragen, werden weiterhin eine Vielzahl von unnötigen Prozessen geführt, die erhebliche Kosten verursachen.“ Denn eine Diesel-Klage ist kostspielig. Da es mit einer Instanz meist nicht getan ist, werden schnell rund 5000 Euro fällig. Bei derzeit anhängigen 9000 Klagen kommen Kosten in Höhe von etwa 45 Millionen Euro zusammen. „Es liegt auf der Hand, dass dies auch erhebliche negative Auswirkungen auf die künftigen Versicherungsbeiträge in der Rechtsschutzversicherung haben kann“, mahnt Geng.

Verschleppen die Klägeranwälte ein BGH-Urteil?

Weitgehend Klarheit – und zwar auch hinsichtlich der Frage, ob Rechtsschutzversicherungen Klagekosten übernehmen müssen – würde erst ein Urteil des Bundesgerichtshofs liefern. Doch das steht bisher weiter aus. Mehrere Revisionen wurden kurz vor der Verhandlung zurückgezogen – allerdings nicht aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen. „Wir bieten keine Vergleiche an und sind an einer raschen Entscheidung des BGH interessiert“, versicherte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage. Ähnlich äußerte sich jüngst auch Daimler, nachdem zwei Revisionen vor dem BGH seitens der Kläger zurückgezogen worden: „Mit der Rücknahme der Revision ist die Entscheidung zugunsten der Daimler AG rechtskräftig. Das Unternehmen hätte es dennoch begrüßt, wenn der BGH diese Frage höchstrichterlich geklärt hätte.“

Hiltrud Werner, VW-Vorständin für Recht und Integrität, spricht von einer „Klageindustrie“. Quelle: dpa

Dahinter scheint ein Muster zu stecken: Denn auch die für den 22. und 23. Februar angesetzten mündliche Verhandlung vor dem BGH in Sachen Thermofenster wurden nun kurzfristig seitens der Kläger zurückgezogen. Hiltrud Werner, VW-Vorständin für Recht und Integrität, findet klare Worte: „Es ist bedauerlich, dass zum wiederholten Male eine mündliche Verhandlung zur Frage von Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit dem Thermofenster abgesagt werden muss, weil Klägerin oder Kläger ihre Revisionen zurückgenommen haben. Wir sehen, dass sich in Deutschland eine Klageindustrie entwickelt hat, der es nicht mehr um die rechtliche Klärung für ihre Mandanten geht, sondern um die eigenen Gebühren.“

Von Steffen Schmidt