Das Büro der Zukunft: Das fordert der VW-Betriebsrat

Wolfsburg

Zehntausende VW-Beschäftigte arbeiten in der Corona-Pandemie mobil im Home-Office. Dabei ist mittlerweile davon auszugehen, dass die mobile Arbeit auch nach Corona eine große Rolle spielen wird. „Die hybride Arbeit wird uns weit über die Pandemie beschäftigen“, sagte ­VW-Personalvorstand Gunnar Kilian jüngst. Schon jetzt steht fest: Die Büro-Arbeitswelt wird sich massiv verändern. Schon vor Corona hatte Volkswagen deswegen die Arbeitsgruppe „Office 2025“ gegründet. Ihre Aufgabe: Die Gestaltung der Arbeitsplätze und deren Rahmenbedingungen der Zukunft im Angestelltenbereich und die Vorbereitung entsprechender Pilotprojekte.

Das Projekt gehört damit zu den derzeit spannendsten im Unternehmen. Immerhin hat es direkte Auswirkungen auf die Lebenswelt der VW-Belegschaft. Im VW-Intranet wird das Thema deswegen auch heiß diskutiert. Etliche Vorstellungen, Wünsche und Meinungen treffen dort aufeinander. „Entsprechend ernst nehmen wir das Thema und treiben es aktiv mit“, betonte jetzt der Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino in einer Sonderpublikation des Betriebsrates.

Kein Zwang und ergonomische Arbeitsplätze auch im Home-Office

Mit der geltenden Betriebsvereinbarung zur Mobilen Arbeit habe man zwar eine sehr gute – leider vor der Pandemie noch stellenweise zur selten angewendete – Grundlage, dennoch sei auch dem Betriebsrat die Notwendigkeit für Veränderung bewusst. Die Arbeitswelt befinde sich im Wandel und damit auch die Erwartungen der Beschäftigten. „Der Wunsch nach Flexibilität war in der Belegschaft nie größer. Und das Hochfahren der Mobilen Arbeit in der Zeit der Pandemie hat auch Skeptikern gezeigt, dass unsere Beschäftigten ihre Arbeit engagiert und verantwortungsvoll auch von zu Hause aus erledigen“, erklärt die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo.

Daniela Cavallo: „Der Wunsch nach Flexibilität war in der Belegschaft nie größer.“ Quelle: VW-Betriebsrat

Dass die Ausweitung der mobilen Arbeit auch nach der Pandemie Bestand haben werde, daran zweifelt auch der Betriebsrat nicht mehr. Cavallo formuliert aber auch einige Bedingungen, die damit einher gehen müssten. Zuallererst: Einen Zwang dürfe es nicht geben: Wer im Büro arbeiten möchte, müsse dies weiterhin jederzeit tun können, stellt der Betriebsrat in der Veröffentlichung klar. Wie sich das mit den Vorstellungen Volkswagens von Shared-Desk-Konzepten und der Abmietung von Büroflächen verträgt, muss freilich noch geklärt werden.

Zudem, so der Betriebsrat, müsse das Unternehmen die Mitarbeiter im Home-Office mit den notwendigen technische Geräten sowie einem ergonomischen Arbeitsplatz ausstatten. Mögliche Einsparungen durch die Reduzierung der Büroflächen müssten also der Verbesserung der Arbeitsumgebung zugute kommen, fordert der Betriebsrat und bezieht dabei auch explizit die Arbeitsplätze in der Produktion mit ein. Ende des Jahres sollen nun in verschiedenen Fachbereichen Pilotprojekte anlaufen. Diese werde der Betriebsrat genau begleiten, versprechen die Arbeitnehmervertreter.

Von Steffen Schmidt