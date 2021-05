Daniela Cavallo in VW-Aufsichtsrat gewählt

Wolfsburg

Nun ist es amtlich: Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat Daniela Cavallo in das Präsidium des Kontrollgremiums gewählt. Zuvor war ihre registergerichtliche Bestellung zum Mitglied des Gremiums mit Wirkung zum 11. Mai erfolgt. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mit. Daniela Cavallo ist seit Ende April Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG und folgt in Aufsichtsrat und Präsidium auf Bernd Osterloh, der seit dem 1. Mai Personalvorstand bei der Traton SE ist.

Von der Redaktion