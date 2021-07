Wolfsburg

Daniela Cavallo, die neue Vorsitzende des VW-Konzernbetriebsrates, macht deutlich, dass sie die Strategie 2030 von Konzern-Chef Herbert Diess grundsätzlich unterstützt. Sie formuliert aber auch ganz klare Forderungen an den Vorstandsvorsitzenden, wie sie nun in einem Interview der Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“ sagte.

Betriebsrat unterstützt die Strategie 2030 des Konzernvorstands

Die WAZ hatte kürzlich von einem komplett neuen Verhältnis zwischen Konzern- und Betriebsrats-Spitze geschrieben, seit Ex-Betriebsrat-Chef Bernd Osterloh bei Traton in München Personalmanager ist. Von einem „Schmusekurs“ möchte seine Nachfolgerin hingegen nichts hören: „Die erfolgreiche strategische Ausrichtung des Unternehmens trägt maßgeblich die Handschrift von Herbert Diess. Es ist also nur konsequent, dass er diesen Kurs, den wir als Arbeitnehmervertreter voll unterstützen, als CEO nun auch fortsetzt.“

Aber: „Bei unterschiedlichen Auffassungen wird sich Herr Dr. Diess auch von mir Kritik gefallen lassen müssen.“ Und schiebt einen kleinen Seitenhieb nach: „Herr Dr. Diess musste sich erst an die Mitbestimmung gewöhnen.“ Wörtlich sagt sie in dem Interview: „Wo es nötig ist, kriegt Herr Dr. Diess unsere Unterstützung, und wo es nötig ist, zeigen wir ihm die Grenzen auf.“ Diese Ansage gelte für den gesamten Vorstand, nicht nur für Herbert Diess. Sie werde dies „mindestens genauso konsequent“ tun wie ihr Vorgänger Bernd Osterloh, „aber im Stil sicherlich anders“.

Beschäftigungssicherung gelte bis 2029

Aktuell habe man eine „verlässliche Basis der Zusammenarbeit“ – die man in der kommenden Planungsrunde auch brauche. Denn: In den kommenden zehn Jahren werde sich so viel im Konzern ändern wie noch nie zuvor: Digitalisierung, Software und E-Mobilität würden eine zentrale Rolle spielen und Benzin- und Dieselmotoren ihre Dominanz verlieren. „Das schafft Unsicherheiten in der Planung. (...) Daher haben wir für VW und Audi auch schon verabredet, alle halbe Jahre in Klausuren mit den Vorständen auf die Lage an den einzelnen Standorten zu schauen, um falls nötig mit Maßnahmen einzugreifen.“ Angst um seinen Job müsse niemand haben: Die Beschäftigungssicherung gelte bis 2029.

Apropos Beschäftigung: Generell stehe der Betriebsrat hinter der Mobilen Arbeit im Home Office, aber: „Wer ins Büro will, muss das jederzeit können. Und: Es gibt eine Verantwortung, die Entgrenzung der Arbeitszeit zu stoppen.“ Es könne nicht sein, Termine um 18.30 Uhr starten zu lassen oder die Beschäftigten den ganzen Tag über in Teams-Sitzungen zu halten – „da brauchen wir Spielregeln!“ Ebenso wichtig seien gute Bedingungen für die Beschäftigten in der Produktion – etwa gute Teamräume, gute Infrastruktur und mehr Flexibilität.

Aktuell kein Dialog mit Greenpeace

Klare Worte findet sie zu Greenpeace: Schlüsseldiebstahl bei Autos in Emden und waghalsiger Gleitschirm-Flug über dem Münchner Stadion – „damit hat sich Greenpeace ins Abseits gestellt.“ Einen Dialog mit Greenpeace solle es aktuell nicht geben: „Die sollen sich erstmal sortieren und zeigen, wie sie es demnächst halten mit ihren Aktionen und wie es um ihre Seriosität als vermeintlich ernstzunehmende Organisation bestellt ist.“

Von Carsten Bischof