Bei DMAX: Richard Hammonds Film über das Volkswagen-Werk

Wolfsburg

Kleiner Mann, große Sache: „Top Gear“-Star Richard Hammond drehte im vergangenen Jahr für seine neue Serie „Big“ (groß) einen TV-Beitrag über das Wolfsburger Volkswagen-Werk. Am Donnerstag, 7. Mai, ist der Film in seiner deutschsprachigen Fassung endlich zu sehen: um 22.10 Uhr auf DMAX.

Richard Hammond im VW-Werk – das Video dazu:

Anzeige

„In meiner Serie stelle ich wirklich große Sachen vor“, berichtete Kult-Moderator Richard Hammond der WAZ während der Dreharbeiten im September 2019. Er wolle seinen Zuschauern gigantische Schiffe oder Fabriken zeigen, sie einfach zum Staunen bringen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Richard Hammond in Wolfsburg – eine Bildergalerie dazu:

Zur Galerie „Top Gear“-Star Richard Hammond drehte im September 2019 im VW-Werk in Wolfsburg. Für ihn und die Beschäftigten ein unvergessliches Erlebnis.

Und das Wolfsburger Volkswagen-Werk sei die größte Autofabrik der Welt – und habe ihn zutiefst beeindruckt. Der Autonarr und Porsche-Fan durfte in der Lackiererei helfen, die Mitarbeiter in der Produktion unterstützen, die Autostadt-Türme besichtigen, aufs Markenhochhausdach gehen und bei der Fertigung der legendären VW-Currywürste mit anpacken – fabrizierte dort aber eher unförmige Exemplare. „Oh, I’m sorry“, entschuldigte er sich. Die verspeiste das Team dann intern mit dem TV-Star – was Hammond wiederum klasse fand.

Lob an die Autostadt

Insgesamt filmte Richard Hammonds Fernsehteam eine Woche lang im Wolfsburger Werk. Tage, die den Fernsehstar extrem beeindruckt haben: Ihm sei nicht klar gewesen, wie groß das Werk sei und was die zigtausend Mitarbeiter alles machen würden. Komplett umgehauen habe ihn die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter „auch in ihrer Freizeit gerne ins Werk gehen“ – er meinte damit den Besuch der beliebten Autostadt.

Lesen Sie auch:

Von Carsten Bischof