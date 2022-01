Wolfsburg/Zwickau

Die VW-Werkärztin Nicole Walther und Impfarzt Paolo Doksani haben jetzt die 10 000. Corona-Schutzimpfung bei VW-Mitarbeiter Holger Hollmann durchgeführt. Damit sei „ein weiterer Meilenstein“ der VW-Impfkampagne erreicht. Booster- und Erst- beziehungsweise Zweitimpfungen sind zudem jetzt verfügbar für Familienangehörige ab 18 Jahren, Mitarbeitende von Partnerfirmen, Lebenspartner und Partnerinnen von Mitarbeitenden von Volkswagen Sachsen, Beschäftigte in passiver Altersteilzeit und Rentnerinnen und Rentner, die bei Volkswagen Sachsen beschäftigt waren.

Derzeit erfolgten die Covid-19-Impfungen im Unternehmen mit den mRNA-Impfstoffen der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna gemäß den Empfehlungen der Sächsischen Impfkommission. „Mit der Ausweitung des Booster-Impfangebots auch für Rentner und Familienangehörige von Beschäftigten gehen wir jetzt konsequent den nächsten Schritt“, so Dr. med. Katrin Flemming, Leiterin des VW Sachsen Gesundheitswesens. „Unser Ziel ist es, so viele Menschen so zeitnah wie möglich zu impfen.“

Ausweitung des Impfens außerhalb der Standorte

Das Impfen durch VW-Werkärzte außerhalb der Standorte werde zudem in den nächsten Wochen ausgeweitet. Diese Unterstützung der sächsischen Impfkampagne sei jüngst mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping vereinbart worden.

Die betriebliche Impfaktion bei VW Sachsen war Ende März 2021 mit einem gemeinsamen Pilotprojekt mit dem DRK Sachsen gestartet. An allen drei Standorten der Volkswagen Sachsen GmbH konnten sich die rund 11 000 Beschäftigten gegen Covid-19 impfen lassen. Anfänglich seien ausschließlich klar definierte Risikogruppen der Belegschaft wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Vogtlandkreis (Hochinzidenzgebiet) und chronisch Kranke geimpft worden.

Volkswagen Sachsen sei dabei eines der ersten Unternehmen in Deutschland gewesen, das mit seinen eigenen Werkärzten Beschäftigte gemäß Priorisierung der Coronavirus-Impfverordnung mit einem mobilen Einsatzteam in regionalen Institutionen geimpft und so die Impfkampagne von Bundes-und Landesregierung unterstützt hat.

Von der Redaktion