Countdown für’s große Schlecken: IG Metall testet das Geburtstagseis

Wolfsburg

75 000 Eis am Stiel in 75 Stunden will die IG Metall zu ihrem Geburtstag unter die Leute bringen. Das wäre ein neuer Weltrekord. Jetzt fand gewissermaßen die große Qualitätskontrolle statt. Bei der Pressekonferenz zur Geburtstagsfeier am Freitag wurden die ersten handgemachten Eis verputzt. Fazit: Wahnsinnig lecker.

Für die Verköstigung der kalten Leckereien schlüpften die drei IG Metall-Geschäftsführer Flavio Benites, Christian Matzedda und Matthias Disterheft dabei in stilechte Eisverkäufer-Outfits – und sorgten dabei für das ein oder andere Schmunzeln unter ihrer Mannschaft. Aber genau darum soll es bei der Geburtstagsaktion ja auch gehen. Man wolle den Mensche in der Region nach dieser schweren Corona-Zeit eine Freude machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern, erklärte IG Metall-Sprecher Jan Spekker.

IG Metall will nach Corona wieder Nähe aufbauen

Da das traditionelle Sommerfest, das in diesem Jahr aufgrund des Jubiläums wohl besonders groß ausgefallen wäre, pandemiebedingt noch immer nicht möglich ist, begab man sich auf die Suche nach einer Alternative. „Im Sinne der Nachhaltigkeit wollten wir dabei keine nutzlosen Geschenke oder Ähnliches“, berichtet Flavio Benites. Vielmehr sollte nach Monaten der sozialen Isolation auch wieder Kontakt zwischen den Menschen und der IG Metall hergestellt werden. „Diese Nähe haben wir und unsere Mitglieder vermisst. Das wollen wir jetzt wieder herstellen – und wenn die Brücke nur ein Eis ist“, sagte Christian Matzedda.

Das Geburtstagseis gibt es in zwei Versionen: Erdbeer-Minze und Erdbeer-Vanille – beides vorzüglich. Quelle: Matthias Leitzke

Von „nur“ ein Eis kann dabei aber nur bedingt die Rede sein. Denn die Leckerei aus der kleinen Bremer Manufaktur „Fiev Sinn“ ist tatsächlich etwas ganz Besonderes: handgemacht, ohne Zusatzstoffe, mit höchstem Qualitätsanspruch und – wie es auf neudeutsch so schön heißt – „customized“, also speziell auf den Kunden zugeschnitten. Im Fall des IG Metall-Geburtstagseis ist das am beschrifteten Stiel sowie dem typischen Gewerkschaftsrot, das hier allerdings von der Edbeere kommt, erkennbar. Die Dreiecksform, die jetzt enthüllt wurde, vervollständigt zwar das Bild, ist aber Zufall. „Die Form ist tatsächlich unser Markenzeichen, da haben wir uns wohl einfach gefunden“, lacht Daniela Pataj-Vogt, Inhaberin der Eismanufaktur.

2500 Kilo Erdbeeren stecken im Rekordeis

Sie war am Freitag extra aus Bremen nach Wolfsburg gekommen. Im Gepäck: gut 200 zusätzliche Eis, um den Rekordversuch nicht durch vorzeitiges Schlecken und ungeduldige Naschkatzen zu gefährden. Auch für sie ist dieser Auftrag ein persönlicher Weltrekordversuch. „Der größte Auftrag, den wir bisher je hatten, war 10 000 Eis. Und da hatten wir sogar mehr Zeit“, sagt sie. Zum Schluss hätten 14 Personen, darunter zahlreiche Familienmitglieder, sieben Tage die Woche im Drei-Schicht-System an der Eis-Herstellung gesessen, berichtet sie. „Das war eine riesige Herausforderung.“ Auch logistisch. Ein paar Zahlen machen das deutlich. „Wir haben 2500 Kilo Erdbeeren, 800 Liter Milch und 320 Liter Sahne verarbeitet“, zählt Pataj-Vogt auf.

Eine Schatztruhe: In diesen Kühlcontainern lagert das Eis bis zum Rekordversuch. Quelle: Matthias Leitzke

Nun sind die Strapazen vorbei und das fröhliche Schlemmen kann beginnen. Wobei: Auch die Verteilung der 75 000 Eis schickt sich an, eine echte Herausforderung werde. Denn so ein Rekordversuch will sorgfältig überprüft sein. Jede Lieferung und Ausgabe muss schriftlich und per Foto dokumentiert werden. „Die ganze Geschäftsstelle ist eingespannt“, verrät Spekker.

Los geht es am Mittwoch, 21. Juli. Dann fahren die Metaller mit einem zum Eiswagen umgebauten T2-Bulli durch die Region, besuchen Betriebe, soziale Einrichtungen, Schulen oder Altersheime und verteilen das Eis. Am Donnerstag wird der Eiswagen dabei vor allem im Wolfsburger VW-Werk unterwegs sein und für Erfrischung sorgen. Und für jeden, der spontan Lust auf Abkühlung hat, liegen in der Geschäftsstelle Portionen zum Abholen bereit. Bis Samstag, 24. Juli, zum großen Fest müssen dann alle Portionen verteilt sein, damit der 75. IG-Metall-Geburtstag dann tatsächlich in die Geschichts-, beziehungsweise Rekordbücher eingeht.

Von Steffen Schmidt