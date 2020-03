Coronavirus verzögert Prozess um VW-Übernahmekampf

Wolfsburg/Celle

Der milliardenschwere Rechtsstreit um die Folgen der angestrebten VW-Übernahme durch die Porsche-Holding Porsche SE verzögert sich weiter – dieses Mal durch das Coronavirus. Das Oberlandesgericht Celle gab am Montag bekannt, dass die für 18. und 19. März geplanten Verhandlungstermine „in Anbetracht der allgemein empfohlenen Maßnahmen zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus“ aufgehoben werden.

Verhandlung soll Ende April fortgeführt werden

Die Verhandlung soll voraussichtlich am Mittwoch, 29. April, vor dem Oberlandesgericht Celle fortgeführt werden. Es ist nicht die erste Verzögerung. Das Verfahren hatte sich unter anderem wegen Befangenheitsanträgen in die Länge gezogen.

Hintergrund des Verfahrens ist der Versuch des heutigen Volkswagen-Haupteigners, der Porsche Automobil Holding, den wesentlich größeren VW-Konzern zu übernehmen. Das war 2008 – und gelang nur zum Teil. Am Ende hielt die Porsche-Holdinggesellschaft mit 52,2 Prozent zwar die Mehrheit an Volkswagen. Der Versuch, 75 Prozent an VW zu übernehmen, wurde aber abgeblasen, die Sportwagenmarke Porsche ging an VW.

Anleger verloren durch Kursturbulenzen viel Geld

Durch Kursturbulenzen verloren Anleger in der Folge viel Geld. Zahlreiche Investoren forderten Schadenersatz von der Porsche SE, weil sie sich während des Ringens um die VW-Übernahme nicht richtig informiert fühlten. Ziel des aktuellen Prozesses nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz ist eine Rahmenentscheidung, die für alle Beteiligten bindend ist. Dazu wird der Fall eines stellvertretenden Musterklägers verhandelt. Solche Verfahren können sich über Jahre hinziehen.

