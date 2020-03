Kurzarbeit? Liefer-Engpässe? So wirkt sich Corona auf VW und Zulieferer aus

Wolfsburg

Das Corona-Virus trifft vor allem die Autoindustrie schwer. Das zeigt ein einfacher Blick auf die Verkaufszahlen im nicht nur für Volkswagen wichtigsten Absatzmarkt China: Diese sind im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um satte 80 Prozent eingebrochen – so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Für die ersten beiden Monaten des Jahres summiert sich das Minus auf 41 Prozent. Aber wie wirkt sich das sich nun auch in Europa verbreitende Virus auf unsere lokale Wirtschaft aus?

VW-Produktion in Wolfsburg läuft normal

Auf die Produktion im Werk Wolfsburg jedenfalls habe das Virus noch keine Auswirkungen. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt ein VW-Sprecher auf WAZ-Nachfrage. Lieferengpässe gebe es im Moment nicht. Darauf habe man aber auch ohne Corona-Krise planmäßig ein Auge. Jetzt, wo auch in China der Betrieb wieder langsam aber sicher hochgefahren werde, entspanne sich die Lage zudem etwas. Einschränkungen und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie beim Werk in Emden – der NDR hatte von Lieferanten-Kontrollen am Werkstor berichtet – gibt es in Wolfsburg nicht.

Große Zulieferer noch nicht betroffen

Auch von den großen Zulieferern gibt es Entwarnung. „Auswirkungen auf unsere europäischen Aktivitäten hat es bislang nicht gegeben“, heißt von Schnellecke. Die drei Standorte in China seien vom Virus beeinflusst worden, aber auch dort liefen die Prozesse mittlerweile wieder an. Bertrandt nimmt zum Thema Corona-Virus keine Stellung. Bei EDAG beschränken sich die Auswirkungen momentan lediglich auf den Verzicht auf Dienstreisen von und in Krisengebiete. „Als Engineering-Dienstleister sind wir von dem Thema nicht wirklich betroffen“, sagt Sprecher Christoph Horvath.

Anzeigen für Kurzarbeit steigen

Dass die Wolfsburger Wirtschaft wegen des Virus etwas schwächelt, das zeigen die Zahlen der Agentur für Arbeit. So haben bereits im Januar, als das Corona-Virus beinahe nur auf China beschränkt war, 18 Betriebe aus der Region Kurzarbeit für 763 Mitarbeiter angemeldet. Zum Vergleich: Im Januar 2019 waren es lediglich sechs Betriebe für 148 Mitarbeiter, zum Jahresende 2019 war die Zahl sogar noch geringer. Allerdings: Wie viele Arbeitnehmer in Wolfsburg und Umgebung derzeit tatsächlich von Kurzarbeit betroffen sind, darüber gibt es keine Angaben. Diese liegen immer erst mit sechs Monaten Verzögerung vor.

