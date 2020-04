VW will Autoproduktion wohl am 27. April wieder starten

Wolfsburg

Seit Dienstag wird in der Komponenten-Produktion von Volkswagen wieder stärker gearbeitet, um die Teile-Versorgung für China sicherzustellen. Die Bänder in der Fahrzeugproduktion der deutschen VW-Werke werden hingegen noch die gesamte Woche ruhen. Dass die Fertigung am Montag wieder anläuft, ist zudem äußerst unwahrscheinlich. Nach WAZ-Informationen ist ein Produktionsstart in Wolfsburg erst für den 27. April vorgesehen. Ein VW-Sprecher wollte sich am Mittwoch auf Anfrage dazu nicht äußern und verwies auch auf die noch unklaren politischen Rahmenbedingungen.

Regeln für Wiederanlauf stehen fest

Klar ist: Aus gesundheitsschutzlicher Sicht ist ein Wiederanlauf bereits detailliert durchgeplant. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung zwischen Konzern und Betriebsrat wurde bereits letzte Woche abgeschlossen und legt die Rahmenbedingungen fest, unter denen der Wiedereinstieg in die Produktion geschehen soll. Doch klar ist auch: Produktionsstopp und Kurzarbeit sind nicht vorrangig aus Gründen des Gesundheitsschutzes vollzogen worden, sondern vielmehr wegen des Einbruchs der Nachfrage und des Zusammenbruchs der Lieferketten.

Teile-Versorgung weiter nicht stabil

Vor einem Anlauf müssten die Versorgung mit Teilen und der Abfluss der fertigen Fahrzeuge geklärt sein. „So lange zum Beispiel die Kfz-Zulassungsstellen geschlossen sind, wird uns kaum ein Kunde ein Auto abnehmen“, hatte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh am Wochenende erklärt. An dieser Situation wird sich wohl auch in der kommenden Woche kaum etwas ändern. Selbst wenn die Auflagen für den Handel gelockert und die Zulassungsstellen in Deutschland wieder öffnen würden: Die Teileversorgung dürfte aufgrund der teilweise weiter dramatischen Lage im europäischen Ausland weiter alles andere als stabil sein.

Ein Verlängerung des Shutdowns um eine weitere Woche und damit die neuerliche Beantragung von Kurzarbeit scheint also wahrscheinlich. Zumal die Woche ab dem 27. April durch den Feiertag am Freitag dafür geeignet scheint, den Wiederanlauf und die Umsetzung der neuen Gesundheitsschutz-Regelungen – wie bereits angekündigt – langsam und schrittweise umzusetzen.

Emdener Betriebsrat bestätigt Wiederanlauf am 27. April

Darauf deutet auch ein Bericht des NDR hin. Demnach sollen ab dem 27. April in den Werken Emden, Hannover und Wolfsburg wieder Autos vom Band laufen. Das habe der Emder VW-Betriebsratsvorsitzende Manfred Wulff bestätigt. Für Emden sei ein weicher Start mit nur einer Schicht an einer Linie geplant. Am ersten Tag sollen demnach die Karosserien gebaut, am zweiten Tag lackiert und ab dem dritten Tag die Autos montiert werden. Die Bänder würden langsamer laufen, damit die Mitarbeiter ihre Hände öfter desinfizieren und Pausen entzerrt werden könnten, sagte Wulff. Die Arbeitsplätze seien zudem in grüne, gelbe und rote Zonen eingeteilt. In den roten Zonen ließen sich die Mindestabstände zwischen den Mitarbeitern nicht immer einhalten. Daher sollten die Bandarbeiter dort Mundschutz und Handschuhe tragen. Dies entspricht den vergangene Woche beschlossenen verstärkten Gesundheitsschutzmaßnahmen aus der Betriebsvereinbarung.

Äußerung von VW noch dieser Woche

In der Komponenten-Produktion hingegen könnte die Taktung bereits in der nächsten Woche weiter erhöht werden, damit die Teile für den Wiederanlauf der Fahrzeugproduktion vorhanden sind. Davon könnte auch das Werk Wolfsburg betroffen sein: Hier werden Antriebswellen gefertigt. Eine offizielle Stellungnahme seitens VW zum weiteren Vorgehen wird noch in dieser Woche erwartet.

