VW stellt Beschäftigte für Einsatz im Gesundheitswesen bezahlt frei

Volkswagen unterstützt Beschäftigte mit medizinischer Qualifikation bei einem freiwilligen Einsatz im öffentlichen Gesundheitswesen. Dafür stellt das Unternehmen die Mitarbeiter für bis zu 15 Arbeitstage frei und zahlt ihr Entgelt fort. Zu der Zielgruppe zählen Ärzte, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und -sanitäter sowie Krankenpflegekräfte und Praxispersonal, das an den deutschen VW-Standorten arbeitet.

Neben den Beschäftigten, die bei Volkswagen bereits hauptberuflich in den entsprechenden Berufsfeldern tätig sind, sollen bei Bedarf auch Mitarbeiter freigestellt werden, die über medizinische Qualifikationen verfügen und sich beispielsweise ehrenamtlich als Rettungskräfte engagieren.

VW will Beschäftigte unbürokratisch freistellen

„Die Beschäftigten in Krankenhäusern, Arztpraxen und Rettungsdiensten leisten im Einsatz gegen Corona Herausragendes für die gesamte Gesellschaft. Es genügt nicht, ihnen dafür aufrichtig zu danken. Sie brauchen dringend unsere volle Unterstützung und Solidarität“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. Der Vorstand von Volkswagen habe deshalb beschlossen, die Beschäftigten mit medizinischer Qualifikation unbürokratisch für unterstützende Einsätze im öffentlichen Gesundheitswesen freizustellen, ohne dass ihnen daraus Einkommensverluste entstehen.

Volkswagen kommt mit der Regelung nach eigenen Angaben auch dem Wunsch von Beschäftigten nach, ihre medizinischen Qualifikationen für das Gemeinwohl einzubringen. Aus Sicht von Volkswagen bieten sich je nach Qualifikation vielfältige Einsatzmöglichkeiten für medizinisch geschulte VW-Beschäftigte an, unter anderem in Notaufnahmen, in Notfallpraxen, in Rettungsdiensten, bei der Unterstützung von Hotlines oder bei der Entnahme von Abstrichen.

