Corona: VW-Verkäufe brechen im April dramatisch ein

Wolfsburg

VW-Finanzvorstand Frank Witter hatte es bereits Ende April angekündigt: „Das zweite Quartal wird das schwierigste Quartal im Jahresverlauf sein.“ Wie hart die Corona-Krise Volkswagen trifft, das zeigt ein Blick auf die Zahlen für April. Die Verkäufe der Kernmarke sind im April noch einmal dramatisch eingebrochen. Auf dem Heimatmarkt Deutschland lag der Absatz 67 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das schlimmem daran: Mit diesen miesen Zahlen befinde man sich in Deutschland noch in einer „fast exklusiv guten Lage“, erläuterte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann am Montag.

Stackmann : „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Denn die gesamteuropäischen Auslieferungen brachen im April um satte 83 Prozent ein. In den „Big Four“ Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien kam das Geschäft quasi komplett zum Erliegen, dort büßte Volkswagen 99 Prozent des Absatzes ein. „Ein Totalausfall. So etwas habe ich noch nie gesehen. In Großbritannien haben wir quasi kein Auto mehr verkauft“, machte Stackmann die historischen Dimensionen der Pandemie-Folgen deutlich.

Anzeige

Erholung in China

Aus China hingegen gibt es gute Nachrichten. Volkswagens wichtigster Einzelmarkt erhole sich zunehmend. Im April lagen die Verkäufe Stackmann zufolge dort um 2,5 Prozent im Minus, der Gesamtmarkt um 7 Prozent. „Das zeigt, dass China fast wieder auf Vorkrisenniveau läuft.“ Auch der US-markt komme mit einem Minus von 25 Prozent noch relativ glimpflich davon. In Brasilien hingegen lag der Absatz von VW zuletzt bei 80 Prozent. „Die Krise rollt wie ein Dominoeffekt um die Welt. China läuft voraus, Europa hinterher und Südamerika jetzt erst in die Krise hinein“, so Stackmann.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Hoffnung für Zentral- und Nordeuropa

Was die Zukunft angeht sehe Stackmann „gute Chancen“, das zumindest Nord- und Zentraleuropa relativ gut aus der Krise kommen könnten. In Südeuropa, Südamerika, Südafrika oder Indien dürft die Erholung deutlich schwerer werden, schätzte Stackmann, da dort die Wirtschaft schon vor der Krise weniger stabil gewesen seien. Voraussetzung für eine Erholung seien jedoch „deutliche Impulse für die gesamte Wirtschaft“, sagte Stackmann. Dabei sei auch der Faktor Zeit von entscheidender Bedeutung.

Die positiven Entwicklungen aus China können derweil nur bedingt auf den europäischen Markt übertragen werden. Den Trend zum Individualverkehr, der in China aus Angst vor einer Ansteckung in öffentlichen Verkehrsmitteln zu beobachten ist, registriere man zwar besonders in den großen europäischen Metropolen ebenso, ob er nachhaltig und belastbar sei, könne allerdings noch nicht beurteilt werden.

Rückkehr zur Normalität wird lang und anstrengend

Zudem unterschiede sich der chinesische Markt grundlegend vom europäischen. Im Reich der Mitte gebe es viele Erstkäufer. Die Erholung des Marktes konnte so auch ohne aktive staatliche Hilfe aus dem „originären“ Wachstum erfolgen. Beispielsweise indem die chinesische Regierung die Restriktionen für neue Autozulassungen gelockert habe. „Man hat viele passive Blockaden aus dem Weg geräumt“, erklärte Stackmann. Auf dem weitaus gesättigteren, europäischen Markt könne eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau wahrscheinlich nur mit deutlich größeren Anstrengungen und auch nur deutlich langsamer erfolgen.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt