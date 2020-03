Corona: Tierheim lässt keine Besucher mehr aufs Gelände

Wolfsburg

Das Wolfsburger Tierheim schließt ab sofort für Besucher. Die Versorgung der Tiere sei aber trotz Corona gewährleistet, hieß es am Montag. Andere Tierheime in Deutschland verzeichnen die Zunahme von Abgabetiere – vor allem von älteren Patienten, die an Corona erkrankt sind oder sich sorgen, das Tier im Ernstfall nicht mehr versorgen zu können.

Corona: „Wir wollen die Tiere auch in dieser Situation versorgen“

Aufgrund des Coronavirus und auf Basis der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes ( RKI) sowie der Stadt Wolfsburg schließt das Tierheim Wolfsburg ab sofort seine Tore für den Publikumsverkehr. „Wir wollen die Tiere auch in der aktuellen Situation dauerhaft gut versorgen,“erklärt Nadine Becker, Tierärztin im Tierheim und ergänzt: „Wir hoffen durch diesen Schritt dazu beizutragen, dass das Tierheimteam in einer ausreichenden personellen Besetzung agieren kann.“

Tierheim Wolfsburg : Pensionstermine werden weiter wahrgenommen

Die Wolfsburger Beschäftigungs gemeinnützige GmbH (WBG), die Betreiberin des Tierheims ist, bittet die Bevölkerung um Verständnis für diese Maßnahme und fordert alle Kunden auf, sich im Bedarfsfall (z. B. Fundtiere) zunächst telefonisch oder per E-Mail an das Tierheim zu wenden und von persönlichen Besuchen abzusehen. Bereits vereinbarte Pensionstermine können weiterhin wahrgenommen werden, allerdings wird die Übergabe für die Dauer der Maßnahme ohne persönlichen Kontakt stattfinden. Dasselbe gilt für die ehrenamtlichen Gassi-Gänger.

Nähre Informationen hierzu erhalten die Kunden ebenfalls telefonisch (Tel. 05362- 51063) oder per E-Mail: tierheim@wolfsburg.de.

Von der Redaktion