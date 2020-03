So versucht VW das Coronavirus einzudämmen

Wolfsburg

Volkswagen fährt in seinen europäischen Werken die Produktion runter. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs an Maßnahmen, die das Unternehmen zur Eindämmung des Coronavirus unternommen hat. „Wir verstehen die Sorgen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb handeln wir bereits seit Beginn der Corona-Epidemie in China konsequent nach der Maxime: Gesundheit hat Vorrang. Darauf können sich unsere Beschäftigten verlassen“, sagt Konzern-Personalvorstand Gunnar Killian. Im Arbeitsalltag gibt es mittlerweile gravierende Einschränkungen, die auch den Vorstand betreffen.

Auch der Vorstand kommuniziert per Skype

Großveranstaltungen wie etwa die Betriebsversammlung sind flächendeckend abgesagt, Konferenzen werden mittlerweile generell per Skype beziehungsweise Video durchgeführt. „Wir beschränken unsere Kontakte auf das Nötigste“, sagte VW-Chef Herbert Diess am Dienstag im Rahmen der Jahrespressekonferenz. So könne man aus der Krise auch durchaus Lehren für die Zukunft ziehen. Man merke, dass eine Dienstreise nicht immer vonnöten sei, sagte Diess.

Für Dienstreisen besteht ein generelles Verbot — werksübergreifend und ebenso ins Ausland. Davon betroffen sind auch die Verkehre zwischen den Werken. Die internen Shuttle-Flüge zwischen den Standorten wurden bereits eingestellt.

Zudem wird Beschäftigten, die seit dem 14. März aus dem Ausland zurückkehren, ab sofort für die Dauer der Inkubationszeit von 14 Tagen untersagt, das Betriebsgelände sowie weitere Liegenschaften der Volkswagen AG zu betreten.

Home-Office soll helfen

Um die zwischenmenschlichen Kontakte und damit die Gefahr einer Übertragung des Virus möglichst gering zu halten, sind sowohl Beschäftigte als auch Führungskräfte angewiesen, Möglichkeiten des mobilen Arbeitens, also der Arbeit von zu Hause, verstärkt zu prüfen. Mobiles Arbeiten ist dabei grundsätzlich bis zu fünf Tage pro Woche möglich.

Ein Ort, an dem traditionell viele Menschen zusammenkommen, ist die Kantine. Seit Dienstag hat VW deswegen die Betriebsrestaurants, SB-Shops, Cafeterias, Bistros, das Casino und auch das Catering geschlossen.

Besonderer Schutz gilt überdies für Beschäftigte mit besonderer gesundheitlicher Gefährdung aufgrund von Vorerkrankungen unter anderem von Herz und Lunge oder mit geschwächtem Immunsystem.

