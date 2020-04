So arbeitet der Krisenstab bei Volkswagen

Wolfsburg

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Schon seit Anfang des Jahres befindet sich Volkswagen wegen des Coronavirus im Krisenmodus. Jeden Morgen kommt ein Krisenstab zu einer Lagebesprechung zusammen, um in enger Abstimmung mit dem Vorstand über die Herausforderungen und Folgen der Corona-Pandemie für den Konzern zu sprechen. Dem Krisenstab stehen Personalchef Gunnar Kilian und Finanzvorstand Frank Witter vor, geleitet wird der Stab von der Konzern-Sicherheit und dem Gesundheitswesen. Vertreten ist in diesen Besprechungen im Prinzip das gesamte Top-Management – rund 40 Experten aus allen Bereichen.

Im Lagezentrum können Mitarbeiter geortet werden

Seine Basis hat der Krisenstab im Lagezentrum, das bei der Konzernsicherheit untergebracht ist. Von hier aus behält Volkswagen quasi die Welt im Auge: Eine Weltkarte zeigt die Ausbreitung des Coronavirus, Mitarbeiter im Ausland können von hier aus geortet werden. Für die Konzern-Sicherheit ist diese Art von Arbeit nur in ihrer Größenordnung etwas Neues. „Wir werten hier sowieso täglich die Lage mit Blick auf mögliche Krisen und ihre Folgen für den Konzern und seine Mitarbeiter aus“, berichtet Michael Schmidt, Leiter der Konzern-Sicherheit. Etwa im Falle von Naturkatastrophen oder anderen Krisenfällen, die auch Mitarbeiter im Ausland betreffen können. Sein Team besteht sämtlich aus Sicherheitsexperten – allesamt ehemalige Polizisten oder Soldaten.

Die Kern-Kompetenz in diesem Fall liegt allerdings beim Volkswagen-Gesundheitswesen. „Wir halten unseren Gesundheitsexperten den Rücken frei“, sagt Schmidt. So werden hier die Treffen organisiert und protokolliert, Analysen und Best-Practice-Beispiele zur Verfügung gestellt und der Austausch mit den Sicherheitsgesellschaften der anderen Marken und Töchter gepflegt. „Das läuft trotz der großen Herausforderung reibungslos“, lobt Schmidt die Mannschaft.

Täglicher Bericht über medizinische Entwicklungen

Die täglichen Besprechungen laufen nach einem festgelegten Muster ab: Zuerst wird über die aktuelle Lage informiert: Wie ist die Situation in den Ländern, in denen Volkswagen produziert? Dann berichtet Dr. Lars Nachbar, Leiter des Konzern-Gesundheitswesens, über neue medizinische Entwicklungen und Empfehlungen für den gesundheitlichen Schutz der Beschäftigten. Im Anschluss kommen die weiteren Bereiche zu Wort, darunter auch die Außenbeziehungen, die ständig mit der Bundesregierung in Kontakt stehen. Wichtige Themen sind außerdem: Vertriebssituation, weltweite Lieferketten sowie der Wiederanlauf der Produktion.

Ein Vorteil ist, dass VW sich wegen der Ausbreitung des Virus in China schon sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt hat. „Dieser Erfahrungsschatz hilft uns jetzt ungemein“, sagt Nachbar. Die erste Meldung zum Coronavirus habe man am 2. Januar erhalten. Seitdem gebe es eine tägliche Lagebesprechung. Bereits am 9. Januar habe man mit umfassenden Richtlinien und Handlungsempfehlungen zum Gesundheitsschutz reagiert. Diese wurden, als die Welle auch auf Europa überschwappte auf die gesamte Organisation ausgeweitet und seien bis heute gültig, sagt Nachbar.

Bislang 78 Corona-Fälle bei VW in Deutschland

Dazu habe man frühzeitig Dienstreisen auf ein Minimum eingeschränkt und später ganz untersagt und großflächig Homeoffice ermöglicht. „Derzeit befinden sich ungefähr 70 Prozent unserer Mitarbeiter in den indirekten Bereichen in mobiler Arbeit“, sagt Personalvorstand Gunnar Kilian. In Abteilungen, in denen die Arbeit weiterläuft, wie etwa der TE, wurde sie zudem räumlich und zeitlich entzerrt. Der Produktionsstopp ist nur die äußerlich besonders markante Maßnahme. Dahinter steht eine Vielzahl von Einzelaktionen, die gemeinsam zum Erfolg führen. „Bei Volkswagen in Deutschland haben wir aktuell 78 Infektionsfälle, weltweit im ganzen Konzern sind es 300“, berichtet Nachbar. „Wir sind da auf einem guten Weg und werden alles dafür tun, dass für die Mitarbeiter die größtmögliche Sicherheit im Unternehmen herrscht“.

Zur Arbeit des Krisenstabs gehört auch die Organisation von Hilfe für die Gesellschaft außerhalb des Konzerns. „Wir haben uns schon früh entschlossen, die öffentlichen Gesundheitssysteme zu unterstützen“, betont Kilian. Zunächst habe man Atemschutzmasken für China organisiert, jetzt gehen diese und andere medizinische Ausrüstung den umgekehrten Weg nach Deutschland. Medizinisches Material für 40 Millionen Euro spendet VW der deutschen Regierung, hilft zudem bei der Beschaffung und dem Transport. Für Wolfsburg gibt es extra Unterstützung. „Wir sind und bleiben eine Gemeinschaft“, hebt Kilian das besondere Verhältnis hervor. Und auch die besonders gebeutelten Länder Italien und Spanien habe man im Auge. Hier leiste man über die Töchter Unterstützung in der Krise.

