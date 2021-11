Flächendeckend will der Volkswagen-Konzern ab Mittwoch die 3-G-Regelung am Arbeitsplatz durchsetzen. Das heißt: Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, braucht einen aktuellen Negativ-Test, um aufs Gelände zu kommen. Beschäftigte werden am Montag über die Umsetzung vor Ort informiert.