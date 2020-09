Wolfsburg

Die Volkswagen Belegschaft hilft den Ärmsten der Armen: Die Beschäftigten an den deutschen Standorten spenden fast 664.000 Euro für die Corona-Nothilfe von „terre des hommes“. Zu der Spendenaktion hatten Vorstand und Konzernbetriebsrat im Juni aufgerufen. Mit dem Geld finanziert das Kinderhilfswerk medizinische und soziale Projekte an Volkswagen Standorten in Brasilien (Sao Paolo), Mexiko ( Puebla), Indien ( Pune) und Südafrika ( Uitenhage).

Konzernchef Dr. Herbert Diess sagte: „Die Spendenbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat mich sehr beeindruckt. Auch meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand haben ,terre des hommes‘ geschlossen unterstützt und gespendet. Denn eine globale Krise wie die Covid-19-Pandemie können wir nur bewältigen, wenn wir gemeinsam handeln.“

Bernd Osterloh : „Zusammenarbeit mit terre des hommes ist eine Erfolgsgeschichte“

Gunnar Kilian unterstrich: „Unsere Corona Nothilfe zeigt: Unsere Beschäftigten verschließen selbst in so einer angespannten Situation nicht die Augen vor der Not anderer – und das macht mich stolz. Um gezielt helfen zu können, haben wir zusammen mit der Hilfsorganisation ,terre des hommes‘ analysiert, wo die Folgen der Corona-Pandemie die Menschen am schlimmsten trifft.“

Bernd Osterloh, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates, sagte: „Die Zusammenarbeit mit ,terre des hommes‘ ist seit 20 Jahren eine echte Erfolgsgeschichte. Mit ihrer sagenhaften Spende schreiben unserer Kolleginnen und Kollegen das nächste Kapitel. Sie alle können stolz auf das starke Ergebnis sein.“

Hilfe kommt da an, wo sie dringend benötigt wird

Die Corona Nothilfe von „terre des hommes“ in Indien richtet sich insbesondere an Frauen und Kinder innerhalb der Gruppe der Dalits und Adivasi – den „Unberührbaren“ und Ureinwohner außerhalb des Kastensystems. Durch den Lockdown haben die Menschen ihre letzten Lebensgrundlagen verloren. Die Spenden der Volkswagen Belegschaft machen es möglich, dass derzeit mehr als 10.000 Menschen im ganzen Land versorgt werden.

In Südafrika kommen die Spenden vor allem der Organisation Ubuntu Pathways zugute. Auf diese Weise können vor Ort zahlreiche Bildungsangebote geschaffen und Gesundheitsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Township Zwide in Port Elizabeth umgesetzt werden.

Inn São Paulo versorgt terre des hommes notleidende Kinder und ihre Familien mit Nahrungsmitteln und Hygienekits.

Im Rahmen der Corona-Nothilfe in Mexiko besuchen Sozialarbeiterinnen der Organisation CIDES die Familien der besonders benachteiligten Volksgruppe der Otomí und informieren sie, wie sie sich vor Covid-19 schützen können. Essenspakete und Vitaminpräparate, um das Immunsystem der Kinder zu stärken, werden verteilt.

