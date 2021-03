Wolfsburg

Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian hat jetzt die Montage in Halle 54 im Wolfsburger Stammwerk besucht und darüber auf dem Karriereportal LinkedIn berichtet. In erster Linie ging es um die Corona-Schutzmaßnahmen und die konkreten Erfahrungen der VW-Mitarbeiter bei der Umsetzung dieser Maßnahmen.

„Safety first! Rund 16.000 meiner Kolleg*innen arbeiten alleine am Volkswagen AG Standort Wolfsburg in der Produktion täglich vor Ort“, schreibt Kilian. „Im Konzern sind es 320.000, die unter höchsten Schutzmaßnahmen unsere Autos fertigen. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag, unsere Wirtschaft in diesen angespannten Zeiten zu stabilisieren.“

Personalvorstand Gunnar Kilian wollte in Halle 54 Erfahrungen aus erster Hand hören

Die Gesundheit dieser Mitarbeiter habe höchste Priorität. Ihm sei das Feedback zu den 100 Corona-Schutzmaßnahmen, die man gemeinsam mit der Produktion definiert habe, wichtig. Deshalb besuche er die Produktion, um Feedback aus erster Hand zu erhalten. Begleitet wurde Kilian dabei von Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz, sowie Werkleiter Rainer Fessel.

Halle 54: Ein Plexiglasscheibe trennt die Mitarbeitenden bei Gesprächen voneinander. Quelle: Volkswagen

Stellvertretend für die viele Kollegen und Kolleginnen schildert Xenia Puchljakowa – sie ist Teamsprecherin in der Halle 54 – in einer offiziellen Mitteilung von Volkswagen ihre Eindrücke: „Ich kann mich noch gut an die Situation im März letzten Jahres erinnern. Wir waren alle in Kurzarbeit und unsicher, wie die Schutzmaßnahmen aussehen. Keiner kannte so richtig die Auswirkungen des Virus und was auf uns zukommen wird. Am ersten Tag des Wiederanlaufs im April standen zusätzliche Waschbecken an den Linien, die Bestuhlung in den Teamräumen wurde entzerrt, Laufwege wurden visualisiert und Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Da war vieles neu. Mittlerweile werden die Maßnahmen von allen sehr umgesetzt und gehören zum Arbeitsalltag dazu.“

Und es gibt zusätzliche Hinweise auf Handhygiene in der Halle 54. Quelle: Volkswagen

Mitarbeiter wollen jetzt nicht Corona-müde werden

Auch Olaf Kapke, Einfahrer in der Wagenfertigung, lässt sich in der Mitteilung zitieren: „Die Maßnahmen werden gelebt. Mittlerweile machen sich die Kollegen und Kolleginnen untereinander darauf aufmerksam, wenn die Maske unter die Nase gerutscht ist. Ich denke, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass wir nicht Corona-müde werden. Auch wenn es Lockerungen geben sollte, müssen wir die Spielregeln einhalten. Im Werk und privat. Sonst sind wir am Ende wieder da, wo wir vor einem Jahr standen – nämlich am Anfang. Wir sitzen doch alle im selben Boot, wollen gesund bleiben und das beste aus der Situation machen.“

