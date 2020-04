Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadt Wolfsburg sind beispiellos. Der Stadt brechen geschätzt über 100 Millionen Euro an Gewerbesteuern weg. Bis zum Ende des Jahres 2020 wird sich nach derzeitigen Prognosen ein Defizit von 120 Millionen Euro anhäufen. Der Stadtkämmerer fordert einen Rettungsschirm für Kommunen.

Corona-Krise reißt riesiges Loch in Haushalt der Stadt Wolfsburg

