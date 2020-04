Corona-Krise: VW fordert Kaufanreize – auch für neue Verbrenner

Wolfsburg

Endlich! Am Montag startetet im Wolfsburger VW-Werk wieder die Produktion. „Das ist ein wichtiges Signal an die Menschen, das es wieder aufwärts geht“, sagte dazu Ministerpräsident Stephan Weil bei seinem Besuch im Werk. Doch damit die Krise wirklich überwunden werden könne, brauche es staatliche Hilfe. Denn das wichtigste seien die Kunden. „Damit die Nachfrage in Deutschland und ganz Europa wieder anziehen und damit auch die Produktion die Stückzahlen sukzessive erhöhen kann, benötigt die Wirtschaft zusätzliche Impulse“, sagte Kernmarkengeschäftsführer Ralf Brandstätter

Corona steckt noch tief in den Köpfen

Die Wiederaufnahme der Produktion – auch in der Zuliefererindustrie – sei ein erster wichtiger Schritt. Wenn die Menschen wieder in Arbeit kommen, seien sie eher bereit Geld auszugeben. Doch im Moment stecke Corona noch fest in den Gedanken. „Da hat man Anderes im Kopf, als ein Auto zu kaufen“, so Brandstätter. In der nächsten Phase des Krisenmanagements in Deutschlands, gelte es deshalb, die Wirtschaft mit Kaufanreizen anzukurbeln.

Geht es der Autoindustrie gut, geht es Deutschland gut

Auch Konzern-Chef Herbert Diess erneuerte seine Forderung nach staatlichen Kaufanreizen. „Baldige kraftvolle Maßnahmen wären wichtig“, so der Manager. Sonst drohe eine Phase der Stagnation. Die Automobilindustrie sei dabei besonders prädestiniert, um einen positiven Impuls für die gesamte Wirtschaft zu setzen. „ Deutschland ist ein Auto-Land. Wenn wieder gekauft werden, kommt die ganze Wirtschaft in Schwung“, betonte Diess.

Weil will schnell helfen

Den Wunsch nach schneller staatlicher Hilfe, will zumindest Ministerpräsident Stephan Weil schnell Nachdruck verleihen. „Am kommenden Mittwoch werde ich mich mit den Ministerpräsidenten der Autoländer Bayern und Baden-Württemberg darüber austauschen, wie man den Automobilabsatz jetzt schnell wieder ankurbeln kann“, kündigte der Landesvater an. Dabei gehe es nicht nur um die großen Konzerne. „Die gesamte Zuliefererindustrie und etliche mittelständische Unternehmen würden davon profitieren“, sagte Weil.

Dabei könnte man laut Weil durchaus „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“. So sei es sinnvoll, Kaufanreize zu setzen, bei denen gleichzeitig ökologische Aspekte im Vordergrund stehen und damit auch etwas für das Klima zu tun.

Brandstätter : Auch moderne Verbrenner müssen gefördert werden

Die VW-Spitze sah dies zwar ähnlich, sprach sich jedoch für ein relativ einfaches Modell statt langer Diskussionen aus. „ Kaufanreize sollten sich auf die gesamte aktuelle Fahrzeugpalette beziehen“, plädierte Brandstätter. Diese ausschließlich auf Elektromobilität zu beschränken sei angesichts fehlender Kapazitäten und der noch im Aufbau befindlichen Infrastruktur wenig sinnvoll.

Zudem böten auch die modernen Verbrenner reichlich ökologisches Verbesserungspotential. „Wir haben in Deutschland 19 Millionen Fahrzeuge, die nicht der EU-Abgasnorm entsprechen, wenn die durch moderne Fahrzeuge ersetzt werden, bringt das sofort einen spürbaren Effekt“, erklärte Brandstätter.

Von Steffen Schmidt