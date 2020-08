Ehningen/ Wolfsburg

Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Wirtschaft vor nie dagewesene Herausforderungen. Auch die Automobilbranche wurde hart getroffen. Ministerpräsident Stephan Weil sorgt sich sogar um zahlreiche Insolvenzen in der Zuliefererindustrie. Mit Bertrandt hat jetzt einer der größten Zulieferer der Region die Zahlen des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Demnach sank der Erlös in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (Oktober bis Juni) um neun Prozent auf 714 Millionen Euro. Projektverzögerungen infolge der Pandemie-Maßnahmen führten zu einer Unterauslastung. Eine verzögerte Projektvergabe seitens der Kunden und ein gestiegener Preisdruck schmälerten den Gewinn. So sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 19,4 Millionen Euro. Nach Steuern blieb mit 9,1 Millionen Euro nicht einmal ein Drittel so viel Gewinn übrig wie ein Jahr zuvor.

Die im März 2020 staatlich ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Neuinfektionen zwangen nahezu alle Industrien, die Produktion temporär zu drosseln oder gänzlich auszusetzen. Es wurden Kontaktsperren und teilweise sogar Ausgangssperren verhängt. Erst ab Mai 2020 wurde mit Lockerungen der Maßnahmen begonnen. Einige einschränkende Maßnahmen hielten bis zum Ende der Berichtsperiode und auch darüber hinaus an.

Bertrandt glaubt an erfolgreichen Weg aus der Krise

„Diese Rahmenbedingungen stellen Bertrandt vor nie dagewesene Herausforderungen. Der bestmögliche Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung unserer operativen Leistungsfähigkeit hat für uns oberste Priorität. Dank großflächiger Verfügbarkeit von mobilen Arbeitsplatzlösungen, einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur sowie hohen digitalen Sicherheitsstandards ist es uns gelungen, in einem herausfordernden Umfeld weiterhin für unsere Kunden tätig zu sein und gleichzeitig unsere Mitarbeiter zu schützen“, sagt Markus Ruf, Vorstand Finanzen der Bertrandt AG.

Viele Industrien und Unternehmen waren gezwungen, die wirtschaftliche Aktivität spürbar zu reduzieren oder einzustellen, um dem staatlich angeordneten Shutdown Folge zu leisten. Temporäre Projektverzögerungen und -unterbrechungen sowie vereinzelte Projektabbrüche von Entwicklungsaufträgen belasteten das Geschäft von Engineering-Dienstleistern.

Dennoch glaubt Bertrandt, die Krise meistern zu können. Zu einer verlässlichen Prognose für das gesamte Geschäftsjahr, sieht sich das Unternehmen zwar nicht in der Lage, die solide Kapitalstruktur und Liquiditätsausstattung seien aber eine gute Basis, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Trotz strikter Kostendisziplin konnte man an allen strategisch wichtigen Großinvestitionen festhalten. So verlaufe der Bau und Hochlauf des Bertrandt Powertrain Solution Center mit zwei Standorten – München und Wolfsburg – planmäßig. Weiterhin konnten bereits einige Großprojekte erfolgreich akquiriert werden.

