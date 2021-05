Wolfsburg

Ab Samstag könnten – wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen – vollständig gegen Corona Geimpfte und Genesene mit negativ getesteten Menschen gleichgestellt werden. Sie dürften dann beispielsweise ohne vorherigen Test zum Friseur gehen. Als vollständig geimpft gilt jemand ab 14 Tagen nach allen notwendigen Corona-Spritzen. Doch wie sieht das nach einer überstandenen Corona-Infektion aus?

PCR-Labortest als Nachweis

Dass man genesen ist, soll man belegen müssen – und zwar mit einem Nachweis eines positiven ­PCR-Labortests, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt. Dieser Nachweis soll auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch und auf Papier oder elektronisch möglich sein. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, wenn man den Original Test-Nachweis nicht mehr habe, könne man sich dies bei derselben Stelle auch noch einmal nachträglich bescheinigen lassen. Man muss außerdem frei von Krankheitssymptomen sein.

Doch was, wenn die Infektion länger als sechs Monate zurückliegt? Das niedersächsische Gesundheitsministerium verwies auf Anfrage der WAZ darauf, dass die entsprechende Verordnung derzeit noch auf Bundesebene verhandelt werde. Einen Anhaltspunkt liefern die Regelungen in Bayern, wo am Donnerstag Erleichterungen für Geimpfte und Genesene in Kraft traten: Wenn der Nachweis der Infektion dort bereits mehr als sechs Monate zurückliegt, gilt man als nicht genesen und benötigt eine einmalige Impfung, um von den Lockerungen profitieren zu können.

Von Christian Opel