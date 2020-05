Erster Schichtwechsel bei VW läuft geordnet und diszipliniert

Wolfsburg

Das Wolfsburger VW-Werk läuft seit Montag zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Mehrschichtbetrieb. Damit kam es am Nachmittag auch zum echten Härtetest für die Corona-Schutzmaßnahmen vor allem am Werkstor. Denn: Der erste echte Schichtwechsel stand an. Am Tor Nord bei Kästorf, über das die meisten Beschäftigten der Produktion das Gelände betreten, zeigte sich: Die Vorsichtsmaßnahmen haben sich mittlerweile eingespielt und wurden von der Belegschaft verinnerlicht.

Fast alle Mitarbeiter kamen den Empfehlungen ihres Arbeitgebers nach: Der Mundschutz wurde auch außerhalb des Werksgeländes getragen, Abstand so gut es geht eingehalten und ein Blick in die wegfahrenden und ankommenden Fahrzeuge zeigte, dass Fahrgemeinschaften derzeit wenig angesagt sind.

Zusätzliche Maßnahmen von VW zeigen Wirkung

Auf dem Werksgelände selbst sind Masken mittlerweile sowieso generell Pflicht. Für ausreichend Platz beim Schichtwechsel sorgen für den Fahrzeugverkehr gesperrte Fahrspuren an den Werkstoren. Am Tor Nord ist man nun mit der Aufnahme des Mehrschichtbetriebs sogar noch einen Schritt weitergegangen. Dort haben Fahrzeuge überhaupt keinen Zugang mehr. Die ganze Fahrbahn steht damit ausschließlich den Mitarbeitern zur Verfügung. Pfeile auf dem Boden kennzeichnen, welche Seite für den Ein- und welche für den Ausgang benutzt werden soll. Fahrradfahrer müssen ihren Drahtesel jetzt auch schon vor dem Weg über die Brücke zum Tor abstellen und diese dann zu Fuß passieren.

Auf das komplizierte Unterfangen, den Schichtbetrieb zeitlich zu entzerren, um noch mehr Begegnungen am Werkstor zu vermeiden, hat Volkswagen vorerst verzichtet. Angesichts dessen, dass der Schichtwechsel am Montag auch so geordnet und diszipliniert über die Bühne ging, dürfte das auch so bleiben.

Von Steffen Schmidt