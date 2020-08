Corona-Container im Werk Wolfsburg angekommen

Wolfsburg

Der Werksurlaub endet am kommenden Montag. Nach drei Wochen Ruhe wird dann im Wolfsburger VW-Werk wieder deutlich mehr los sein. Mit den Urlaubern kehrt deshalb auch die Angst vor einer zweiten Corona-Welle zurück. Um eine erneute Ausbreitung des Virus zu verhindern, wird VW deswegen vor den Werkstoren Container aufstellen, in denen Rückkehrer aus Risikogebieten sich auf das Virus testen lassen können.

Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Nun ist im Werk Wolfsburg eine Erstlieferung von zwei Containern eingetroffen. Diese werden nun final für die Tests hergerichtet. Dieser Vorgang wird laut Volkswagen noch einige Tage in Anspruch nehmen, bevor dann in der nächsten Woche mit dem Testprozedere gestartet werden kann. Das Unternehmen will damit bestmöglich den Auswirkungen eines erneuten Ausbruchs des Coronavirus vorbeugen sowie einen weiteren Beitrag zum Schutz gegen die Ausbreitung des Virus leisten.

Von Steffen Schmidt