Hannover

Strafverfolger haben erneut die Herausgabe von Daten des Autoherstellers Volkswagen und des Entwicklungsdienstleisters IAV verlangt. Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover geht es um eine mögliche Beteiligung von Beschäftigten des Autozulieferers Continental am VW-Abgasskandal. Die Behörde hat nach eigenen Angaben am 9. Juni einen entsprechenden Gerichtsbeschluss in Wolfsburg und am 17. Juni bei IAV in Gifhorn zugestellt.

„Unternehmen sind kooperationsbereit“

Wie Staatsanwalt Oliver Eisenhauer auf Anfrage mitteilte, müssen die Unternehmen Unterlagen und elektronische Daten herausgeben. „Beide sind kooperationsbereit“, sagte Eisenhauer. Im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal hatte die Staatsanwaltschaft bereits mehrmals Geschäftsräume von Continental durchsucht. Im Zuge der Ermittlungen fielen in den „großen Datenmengen“ immer wieder neue Verdächtige auf – andere schieden hingegen wieder aus, erklärte der Staatsanwalt. Er wollte keine Angaben dazu machen, gegen wie viele Personen ermittelt wird. Auch zu deren Positionen im Unternehmen äußerte er sich nicht.

Von Manuel Behrens