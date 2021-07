Wolfsburg

Die Vorbereitungen für die große Geburtstagsparty der Wolfsburger IG Metall laufen auf Hochtouren. Jetzt wurden zwei große Kühlcontainer an der Geschäftsstelle angeliefert. In ihnen soll dann das handgemachte und eigens designte Geburtstagseis gelagert werden – damit die Feier am 24. Juli dann auch garantiert eine coole Nummer wird.

Die Container sind jeweils 6,1 Meter lang, 2,4 Meter breit und 2,6 Meter hoch – genug Platz also, um die insgesamt 75 000 Eis am Stil bei frostigen minus 20 Grad Celsius vor dem frühzeitigen Schmelzen zu bewahren. Die Eisportionen selbst sollen nun in den kommenden Tagen angeliefert werden.

Der Stil verrät es: Das Eis ist keineswegs „von der Stange“, sondern wird extra in einer kleinen Manufaktur in Bremen hergestellt. Quelle: IG Metall

Mit ihnen will die IG Metall den Wolfsburger und der ganze Region nicht nur eine erfrischende Freude machen, sondern auch einen neuen Weltrekord aufstellen: Die Verteilung von 75 000 Eis in 75 Stunden – das gab es vorher noch nie.

Damit das klappt, fährt die Gewerkschaft ab Mittwoch durch die gesamte Region und besucht Schulen, Betriebe, Märkte und mehr, um das leckere Eis unter die Leute bringen. Also Augen auf, und Ohren gespitzt, wer den Eiswagen – übrigens ein umgebauter T2-Bulli – nicht verpassen möchte.

Von Steffen Schmidt