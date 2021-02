Carsharing: Volkswagen startet mit WeShare jetzt auch in Hamburg

Wolfsburg/Hamburg

Nach Berlin bringt Volkswagen seinen vollelektrische Free Floating Carsharing-Dienst WeShare jetzt auch in Hamburg an den Start. Den Hansestädtern stehen ab dem 25. Februar zunächst 400, ab April bis zu 800 vollelektrische ID.3 zur Anmietung zur Verfügung.

Das Geschäftsgebiet von WeShare umfasst zum Start rund 100 Quadratkilometer und erstreckt sich von Osdorf im Westen bis Billstedt im Osten und von Fuhlsbüttel im Norden bis zur Elbe im Süden. Damit erreicht WeShare zum Start annähernd die Hälfte aller Hamburger direkt mit seinem Angebot.

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks sieht Antriebswende bei Carsharing

„Ich freue mich, dass mit WeShare der erste vollelektrische Carsharing-Anbieter in Hamburg an den Start gehen wird. Damit setzt sich die Antriebswende auch bei Carsharing mit Wucht fort.Für uns als Stadt ist es wichtig, dies als Beitrag für die Mobilitätswende nutzbar zu machen“, sagt Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg.

„Volkswagen steht wie kein zweites Unternehmen für emissionsfreie Mobilität für alle - mit attraktiven Produkten sowie zeitgemäßen Angeboten und Geschäftsmodellen. Nach der Hauptstadt elektrisieren wir nun auch die Hansestadt. So lässt sich in Hamburg spontan und unkompliziert der Spaß an der Elektromobilität erleben, ohne gleich ein Auto zu besitzen“, sagte Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen Pkw.

800 ID.3 für die Hansestadt

In Hamburg wird WeShare ausschließlich den ID.3 einsetzen. In der Konfiguration von WeShare verfügt das Fahrzeug über eine Batteriereichweite von bis zu 425 Kilometern. Damit kann der ID.3 nicht nur für innerstädtische Fahrten genutzt werden. Das Fahrzeug bietet sich auch für Tagesmieten und Langstreckenfahrten an.

Um die Fahrzeuge laden zu können, ist WeShare in Hamburg Ladepartnerschaften mit der Volkswagentochter MOIA und der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) eingegangen. Dabei nutzt WeShare zum einen die Ladeinfrastruktur an zunächst einem MOIA-Betriebshof. Perspektivisch ist geplant, dass WeShare weitere Betriebshöfe und dezentrale Ladehubs von MOIA nutzen kann. WeShare kann hier auf gewöhnliche Ladepunkte mit Wechselstrom (AC) und Schnellladesäulen (DC) zurückgreifen.

Die WeShare-Fahrzeuge werden hauptsächlich nachts geladen

Auch an zunächst fünf Lidl-Märkten der Schwarz-Gruppe stehen AC- und DC-Ladepunkte für WeShare zur Verfügung. Bei beiden Partnern werden die Fahrzeuge von WeShare hauptsächlich in der Nacht geladen. Daneben steht den Kunden von WeShare jedoch auch die öffentliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung.

WeShare war im Sommer 2019 in Berlin gestartet. In der Hauptstadt sind mittlerweile mehr als 100 000 Kunden registriert, die auf derzeit 1500 E-Golf und ID.3 zurückgreifen können. Neben Berlin und Hamburg will VW mit seinem Car-Sharing-Angebot auch in weiteren europäischen Metropolen Fuß fassen.

Von Steffen Schmidt