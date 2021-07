Wolfsburg

Der Volkswagen-Konzern will im Rahmen seines Umbaus hin zu Elektroantrieben und Software am Stammsitz Wolfsburg viel Geld in ein neues Entwicklungszentrum stecken. Für den „Campus Sandkamp“ könnten rund 800 Millionen Euro investiert werden, hieß es am Freitag in einem Brief von Konzernchef Herbert Diess, Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Personalvorstand Gunnar Kilian an die Belegschaft. Gleichzeitig gab der VW-Aufsichtsrat bekannt, dass Herbert Diess einen neuen Vertrag erhalte und bis Oktober 2025 (dann wird er 67 Jahre alt) Chef des Volkswagen-Konzerns bleibe.

Das neue Entwicklungszentrum sichert den Standort Wolfsburg

Der „Campus Sandkamp“ soll auf dem Werksgelände bei Sandkamp gebaut werden. Er soll die Leistungsfähigkeit der Technischen Entwicklung am Standort der Konzernzentrale gewährleisten und den Mitarbeitenden ein „modernes Arbeitsumfeld“ schaffen. Für den Betriebsrat ist diese außergewöhnlich hohe Investition ein klares Bekenntnis von Volkswagen zum Standort Wolfsburg. Er werde nicht nur erheblich aufgewertet, sondern auch „langfristig gesichert“, sagte ein Sprecher der WAZ. Hintergrund: Immer wieder habe es in der Vergangenheit Diskussionen über die Zukunft des Standortes Wolfsburg gegeben. Das, so der Sprecher, „ist nun endgültig vorbei“.

VW investiert 25 Millionen Euro jährlich in ein besseres Arbeitsumfeld

Damit nicht genug: Volkswagen will zudem in den kommenden fünf Jahren jährlich 25 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Standorte in Deutschland investieren. Der Konzern lege einen Investitionsfonds über 125 Millionen Euro auf. „Dieses Geld fließt zusätzlich zu den bisher bestehenden Planungen und ist ausschließlich für Maßnahmen vorgesehen, die die Arbeitgeberattraktivität sowohl im direkten als auch im indirekten Bereich steigern und die Arbeitsumgebung verbessern“, heißt es in dem Brief an die Belegschaft. Hintergrund: In den vergangenen Jahren hätten sich Mitarbeitende der Produktion oft abgehängt und vernachlässigt gefühlt – „auch das ist jetzt vorbei“, so der Betriebsrat.

Beschäftigte der Giga-Fabrik Salzgitter bleiben bei Volkswagen

Weitere wichtige Nachricht: Die Beschäftigten in der künftigen Batteriezellenfertigung der Giga-Fabrik in Salzgitter bleiben auch künftig Volkswagen-Mitarbeitende. Es werde keine Tochtergesellschaft oder eine andere Form der Ausgliederung geben. Damit sei gewährleistet, dass der Wolfsburger Standort-Betriebsrat auch künftig die Interessen der Beschäftigten in der Zellfertigung vertritt.

Rund 25 Millionen Euro jährlich will Volkswagen in ein besseres Arbeitsumfeld an seinen Standorten investieren.. Quelle: Kai-Uwe Knoth

Zudem haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, sich künftig halbjährlich mit der Situation der VW- und Audi-Standorte zu beschäftigen und gegebenenfalls „Maßnahmen in die Planungsrunden einzusteuern“. Hintergrund: VW erwartet künftig „Schwankungen in den Volumen der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren“. Diesen Unsicherheiten wolle man begegnen.

VW stellt die „Strategie 30“ am Dienstag offiziell vor

Die Maßnahmen sind Teil der neuen Konzernstrategie bis 2030 – intern „New Auto“ genannt -, die der Konzern am kommenden Dienstag der Öffentlichkeit vorstellen will. Den VW-Aufsichtsrat informierte Diess am Freitag über die neue Konzernstrategie. Der Konzern wolle „seine globale Führungsrolle in einer von E-Mobilität und Software geprägten Mobilitätswelt behaupten“.

Herbert Diess: Er bleibt bis Oktober 2025 Konzern-Chef und stellt am Dienstag die neue Konzernstrategie vor. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Der Schwerpunkt werde in den kommenden Jahren auf dem Aufbau von Software-Kompetenzen liegen. Hierbei spiele das autonome Fahren eine zentrale Rolle. „Einheitliche Plattformen für Software und Fahrzeug-Mechatronik sollen dabei ebenso für Skalen-, Kosten- und Qualitätsvorteile sorgen wie eine markenübergreifende Batterie- und Ladestrategie und eine Mobilitätsplattform.

Von der Redaktion