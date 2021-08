Caddy Cargo und Transporter 6.1 sind „Nutzfahrzeuge des Jahres“

Hannover

Doppelerfolg für Volkswagen Nutzfahrzeuge: Bei der großen Wahl zum Nutzfahrzeug des Jahres/Best Vans 2021 haben die Leser der Fachmagazine des ETM-Verlags per Umfrage den neuen Caddy Cargo von Volkswagen Nutzfahrzeuge erneut zum Sieger bei den ‚Lieferwagen‘ und den Transporter 6.1 zum mittlerweile zwölften Mal zum Sieger in der Kategorie ‚Transporter bis 2,8 Tonnen‘ gekürt. Für den Transporter war es der zehnte Erfolg hintereinander. Der Caddy heimste den Titel sogar schon zum 22. Mal ein und hat damit bisher jede Wahl, an der er teilnahm, auch gewonnen.

„Motivationsschub“

Dr. Lars Krause, neuer Markenvorstand Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, freut sich über diesen ganz besonderen Vertrauensbeweis: „Wir danken den Lesern und Nutzern des ETM Verlags für ihr langjähriges Vertrauen in unsere Marke und freuen uns mit den gesamten VWN-Teams in Deutschland und Polen über die neuerlichen Nutzfahrzeug-Auszeichnungen.“ Ein Leser-Award sei immer ein wertvolles Symbol und ein gutes Signal, dass man die Kunden sowie ihre Bedürfnisse richtig verstanden habe. Und ein Motivationsschub, auch künftig das Beste für die Nutzer auf die Räder zu stellen, so Krause.

Modelle gehören zu den absoluten Dauersiegern

Der klassische Transporter 6.1 wird in zahllosen Varianten angeboten – darunter als Kastenwagen mit kurzem oder langem Radstand und drei Dachhöhen sowie als Pritschenwagen mit Doppel- oder Einzelkabine, mit Front- oder Allradantrieb. Eingesetzt wird er in nahezu allen wirtschaftlichen Bereichen – von Handwerksbetrieben ebenso wie von der Polizei, Rettungs- sowie Kurierdiensten oder Großunternehmen.

Der neue Caddy als Allrounder von Volkswagen Nutzfahrzeuge basiert auf dem Modularen Querbaukasten (MQB), wie er im Golf eingesetzt wird. Damit haben zahlreiche neue Technologien in den Caddy Einzug gehalten.

Zur Wahl standen 2021 insgesamt über 250 Modelle in 16 Kategorien. Seit Bestehen des Awards in 1997 konnte VWN bereits 40 Leser-Voten gewinnen. Alle Konzernmarken zusammen haben sogar bereits über 60-mal die Leser der ETM-Branchenmagazine für ihre Modelle begeistern können. Der Award gilt als wichtiger Indikator und Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche.

Von der Redaktion