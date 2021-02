Wolfsburg

Im Schnee-Chaos Anfang der Woche hat die Einstellung des Busverkehrs Schwächen bei der Kommunikation in solchen Situationen offengelegt. Viele VW-Beschäftigte erwischte der Stopp des Fahrbetriebes völlig unvorbereitet, sie strandeten am Montag nach der Frühschicht im Werk. Der Betriebsrat reagierte mit harscher Kritik an der WVG, diese wies die Vorwürfe zurück. Jetzt haben sich Vertreter von Betriebsrat, Personalleitung und Wolfsburger Verkehrs-GmbH bei einem Spitzentreffen ausgesprochen und gemeinsam bessere Notfallpläne auf den Weg gebracht.

In der Konferenzschalte dabei waren unter anderem Betriebsratskoordinator Jürgen Hildebrandt als Vertreter der TaskForce Verkehr, Nicole Kösling als am Standort zuständige Volkswagen Personalleiterin, WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert sowie Stephan Heidenreich, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn. Das Gespräch sei konstruktiv gewesen, hieß es am Donnerstagnachmittag. Erste Optimierungen sollen bereits angeschoben sein.

Anzeige

VW-Mitarbeiter mussten am Montag vereinzelt zu Fuß nach Hause

Rückblick: Der Betriebsrat hatte sich zum Vorgehen der WVG am Montag kritisch geäußert. Nicht das Einstellen des Busverkehrs an sich soll demnach für Ärger gesorgt haben, sondern fehlende Infos zum morgens plötzlich ausgesetzten Fahrplan und ein Mangel an Absprachen. Viele VW-Mitarbeiter hatten deswegen nach Schichtende am frühen Nachmittag ahnungslos bei Frost auf die Busse gewartet – sie waren aufgeschmissen. Ihren Heimweg mussten sie dann spontan antreten, teils über ungeräumte Wege oder noch gefährlicher auf der Fahrbahn zu Fuß nach Hause laufend. Betriebsratskoordinator Jürgen Hildebrandt zeigt sich mittlerweile versöhnlich: „Das ist jetzt Geschichte. Es ist zum Glück niemandem etwas passiert. Wir blicken nun nach vorne: Was können wir lernen aus der Situation, was machen wir das nächste Mal gemeinsam besser?“

Dafür diente das digitale Treffen. WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert sagt: „In konstruktiven Gesprächen haben wir gemeinsam daran gearbeitet, die Kommunikationswege für die Zukunft schneller und effizienter zu strukturieren. Mit den Absprachen können alle Beteiligten zufrieden sein.“

Timo Kaupert, Geschäftsführer der WVG: „Mit den getroffenen Absprachen können alle Beteiligten zufrieden sein.“ Quelle: Roland Hermstein

VW-intern für Frust gesorgt hatte vor allem die Plötzlichkeit bei der Einstellung des Busverkehrs, der die Berufspendelnden morgens noch zur Arbeit gebracht hatte. Das Werk und seine Logistik liefen trotz Schneechaos weiter und die Internen Busshuttles verkehrten nach wie vor. Neben fehlenden oder lückenhaften Informationen war auch unklar, ob es womöglich einen Ersatzverkehr mit Taxen geben könnte, so wie vom Schienenersatzverkehr der Bahn bekannt.

WVG, VW und Betriebsrat wollen sich künftig enger abstimmen

Inzwischen ist klar: Die WVG hatte die Einstellung des Busverkehrs am Morgen sehr wohl auch Richtung Volkswagen kommuniziert – allerdings über einen veralteten E-Mail-Verteiler, so dass die Nachricht ins Leere lief. Der Verteiler wird jetzt aktualisiert. Auch der künftige interne Umgang im Stammwerk mit einer solchen Nachricht wird auf denkbare Verbesserungsmöglichkeiten überprüft. Fest steht: Krisen des Fahrbetriebs sollen in Zukunft viel enger und effektiver mit Volkswagen abgestimmt werden.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jürgen Hildebrandt aus der TaskForce Verkehr zieht aus dem Bus-Frust noch eine weitere Erkenntnis: „Generell gilt: Wir schätzen die WVG als wichtigen Partner in einem möglichst flexiblen Mix der verschiedenen Verkehrsträger rund um Wolfsburg. Die Corona-Pandemie und jetzt auch die Einstellung des Busverkehrs haben uns aber gezeigt, dass das Auto gerade in Notlagen anderen Verkehrsmitteln überlegen ist. Das bestärkt uns in der Überzeugung, dass der Pkw bei Verkehrsplanungen an keiner Stelle benachteiligt werden darf.“

Von Steffen Schmidt