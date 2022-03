Bunter Kult: US-Customizer Jamie Orr trifft VW Harlekin-Fans in Wolfsburg

Wolfsburg

Das gibt’s doch gar nicht! Doch, gibt es: einen Volkswagen Atlas aus den USA im quietschbunten Harlekin-Design. Und zwar mitten in Wolfsburg, denn: US-Customizer und Besitzer Jamie Orr ist für einige Tage in der VW-Stadt. Am Samstagvormittag traf er sich spontan mit einigen Fans und Freunden – einer reiste gar über 570 Kilometer aus Landshut an,um den Kult-Autobauer und seinen Riesen-Harlekin einmal live zu erleben.

Der Atlas Harlequin ist ein alltagstaugliches Showcar

Jamie Orr arbeitet seit Jahren eng mit Volkswagen in Amerika zusammen, hat schon einige Showcars auf VW-Basis gebaut. Für die SEMA-Tuning-Show in Las Vegas restaurierte er kürzlich einen seltenen Golf III Harlequin – von ihm baute Volkswagen in den 1990ern nicht einmal 300 Stück. „Die wollte keiner“, sagt Jamie Orr. „Ich aber schon! Ich finde die Harlequin-Modelle klasse.“

Jamie Orr traf sich mit Harlekin-Fans am AutoMuseum

Deshalb baute er sich auch einen Atlas Harlequin – um mit dem großen Harlequin den kleinen Harlequin von seinem Wohnort Pottstown in Pennsylvania zur SEMA nach Las Vegas zu transportieren. In den sozialen Medien sorgte vor allem das bunte US-SUV für mächtig Aufsehen.

Natürlich durfte Jamie Orr mit seinem bunten Atlas in die Autostadt fahren. Quelle: Autostadt

Jamie Orr nutzte die Gunst der Stunden, verschiffte den bunten Atlas nach Deutschland und reist jetzt vier Wochen lang mit ihm durch Europa – um Freunde, Geschäftspartner und Fans zu treffen. Am Freitag besuchte er Volkswagen Klassik und die Autostadt: „Die Autos im ZeitHaus der Autostadt sind toll“, schwärmte der gebürtige Schotte. Auch die Sammlung von Volkswagen Klassik habe ihm sehr gut gefallen. „Ich habe mir neue Inspirationen für Umbauten geholt“, berichtet er der AZ/WAZ.

Neue Inspirationen im ZeitHaus geholt

Dann meldete er sich beim Velpker VW-Fan Tobias Krack, den er bei einem VW-Treffen in Südafrika kennengelernt hat. Der organisierte gemeinsam mit seiner Frau Milenda per whats app ein kleines Harlekin-Treffen am AutoMuseum an der Dieselstraße. „Ich fahre und liebe selbst einen Harlekin-Polo“, sagt Milenda Krack. „Ich finde es klasse, dass spontan vier Leute mit ihren Harlekins nach Wolfsburg gekommen sind.“ Aus Uelzen reiste Stephan Emmerich an: „Der Harlekin-Polo war schon immer ein Traumauto.“

Aus Hannover kam Sabrina Redecker mit ihrem Harlekin-Polo nach Wolfsburg – und trug auch gleich die passenden bunten Turnschuhe dazu: „Cool, oder? Die habe ich gesehen und musste sie einfach haben.“ Genauso wie die witzigen Felgen in Teddybär-Form. Karin Voß kam aus Celle mit ihrem Harlekin angereist: „Eigentlich ist das der Harlekin meiner Tochter“, sagte sie. Und schmunzelte: „Wir haben drei Harlekins in der Familie...“

Jamie Orr will einen Polo Harlekin mit in die Staaten nehmen

Customizer Jamie Orr war begeistert und nutzte seine deutschen Fans und Freunde bei der Suche nach weiteren Harlekins: „Ich möchte einen Harlekin-Polo kaufen und mit in die USA nehmen.“ Schon am Samstag gab es zwei Angebote – er will sich die Autos in den nächsten Tagen ansehen.

Zur Galerie Ein Hingucker: US-Customizer Jamie Orr kommt mit seinem Harlequin-Atlas nach Wolfsburg und trifft sich mit Freunden

Und die Harlekin-Fans wollen jetzt versuchen, wieder ein buntes Treffen in Wolfsburg zu organisieren – am liebsten in der Autostadt: „Dann komme ich auch“, versprach Jamie Orr. Entweder mit dem Atlas, dem Golf oder einem Polo – Auswahl hat er ja...