Bundespräsident Steinmeier besucht VW-Werk in Zwickau

Wolfsburg

Hoher Besuch im VW-Werk in Zwickau: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Mittwoch die Vorzeige-E-Auto-Fabrik, um sich über die Transformation hin zur E-Mobilität zu informieren. Er traf dort zu Gesprächen mit Konzern-Chef Herbert Diess, Marken-Chef Ralf Brandstätter, der Geschäftsführung sowie dem Betriebsrat von Volkswagen Sachsen zusammen.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen die Verkehrs- und Energiewende sowie die Rolle des ostdeutschen Standorts als Vorreiter der Transformation. Der Bundespräsident würdigte das Werk Zwickau zudem als einen industriellen Leuchtturm Ostdeutschlands.

Das Werk wird derzeit für 1,2 Milliarden Euro als erstes großes Fahrzeugwerk komplett auf die Fertigung von Elektroautos umgebaut. Rund 8 000 Beschäftigte wurden in Zwickau im Rahmen umfassender Schulungsmaßnahmen fit für die E-Mobilität gemacht. Die Transformation des Standorts soll laut Volkswagen plangemäß Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Diess fordert Unterstützung der Politik bei Mobilitätswende

„Erfolg und Arbeitsplätze sichern nur diejenigen, die die Welt jetzt neu gestalten und engagiert vorangehen. Genau deshalb treiben wir die Transformation von Volkswagen mit hohem Tempo voran, investieren in Elektrifizierung und Digitalisierung und gehen in neue Geschäftsfelder“, betonte Herbert Diess. Das Beispiel Zwickau zeige, dass die Transformation auch eine Chance für Deutschland sei. „Wir können bei der E-Mobilität eine Führungsrolle übernehmen, wenn Politik und Unternehmen jetzt an einem Strang ziehen. Insbesondere beim Ausbau der Lade-Infrastruktur, bei der Batterie-Fertigung und der Energiewende muss noch mehr getan werden“, forderte Diess.

Blick in die Karosse des E-Autos: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier war im Werk Zwickau unterwegs. Quelle: Volkswagen

Mit der Umstellung auf E-Mobilität habe VW am Standort Zwickau großen Mut bewiesen, sagte Stefan Loth, Geschäftsführer der Volkswagen Sachsen und ehemaliger Werkleiter in Wolfsburg. Dieser Mut werde jetzt belohnt: „Die E-Mobilität boomt, das Werk arbeitet dauerhaft an der Kapazitätsgrenze. Wir beschäftigen uns hier bereits mit der Frage, ob und wie man die Kapazitäten noch weiter ausbauen kann. Das zeigt: Die Zukunft gehört der E-Mobilität“, betonte Loth.

Zwickau als Vorzeigewerk für Transformation

35 Milliarden Euro steckt der VW-Konzern in den kommenden Jahren die E-Offensive. Schon jetzt hat man die europäische Marktführerschaft übernommen. In diesem Jahr will Volkswagen dank weiterer neuer Modelle erstmals mehr als eine Million reine Stromer und Plug-In-Hybride ausliefern. Der Standort Zwickau spielt dabei für den Systemwechsel eine zentrale Rolle.

Seit 2018 wurde die Fabrik zum reinen E-Auto-Standort umgerüstet, damit einher ging eine umfassende Modernisierung einher. Mit rund 1700 Robotern im Karosseriebau und der Montage, fahrerlosen Transportsystemen und vollautomatisierten Fertigungsprozessen dient das Werk VW als Blaupause für die Volumenproduktion von Elektroautos. Aktuell laufen bereits mehr als 1000 E-Autos pro Tag vom Band, die Kapazität soll im Laufe des Jahres weiter auf bis zu 1400 E-Autos pro Tag steigen.

Bundespräsident Steinmeier besichtigte unter anderem die Montagelinie von Volkswagen ID.3 und ID.4. Auf dem Programm standen die Batterie-Vormontage und die sogenannte „Hochzeit“, bei der Fahrwerk und Karosserie zusammengefügt werden. Darüber hinaus stellten Auszubildende von Volkswagen Sachsen ihren „Wörthersee“-ID.3 vor. Dabei handelt es sich um ein Sondermodell des ID.3, das die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen ihrer Ausbildung selbst konzipiert und aufgebaut haben.

Von Steffen Schmidt