Molsheim

Der Bugatti Bolide1, der 2020 als der extremste Bugatti aller Zeiten präsentiert wurde und als Kleinserie in Produktion gehen wird, ist zum schönsten Hypercar der Welt gekürt worden. Beim 36. Festival Automobile International in Paris hat eine Fachjury aus renommierten Designern und Branchenkennern dem Experimentalfahrzeug aus Molsheim den Sieg in der Kategorie „Hypercars“ zuerkannt – mit deutlichem Vorsprung vor den vier anderen Finalisten.

Der Hypersportwagen wirkt wie ein optimierter Formel 1-Rennwagen

Mit dem Bolide entwickelten Bugatti-Ingenieure und Designer ein extremes, rennstreckenorientiertes Konzeptfahrzeug von besonderer Leichtigkeit und Performance. Rund um den Acht-Liter-W16-Motor mit vier Turboladern entwickelte das Bugatti-Team ein leichtes und extremes Monocoque. Das Design des Bolide wird von zahlreichen Luftkanälen und einem filigranen Frontdesign bestimmt, so dass der Bolide eher wie ein aerodynamisch optimierter Formel 1-Rennwagen als ein Hypersportwagen wirkt.

Dazu duckt sich der Bolide außergewöhnlich tief auf die Straße. In Kombination mit dem großen Heckdiffusor bietet der markante Heckflügel einen enormen Abtrieb, sodass auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten eine optimale Traktion gewährleistet wird.

Ein Bugatti Bolide kostet vier Millionen Euro netto

Der Produktionsstart und die Auslieferungen der ersten Fahrzeuge der auf 40 Stück limitierten Kleinserie beginnt ab 2024, zu einem Nettopreis von vier Millionen Euro.

Von Carsten Bischof