Brand bei Zulieferer: Volkswagen muss 1000 Touran „zwischenparken“

Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie blieben viele VW-Parkplätze in Wolfsburg seit mittlerweile einem Jahr deutlich leerer als gewohnt. Besonders am Tor Sandkamp, wo zum überwiegenden Teil Büro-Arbeitskräfte, die sich jetzt in mobiler Arbeit befinden, parken, war es auf den Stellflächen fast so luftig wie sonst nur in den Werksferien. Das ändert sich nun.

Die mobile Arbeit hat Volkswagen auch trotz sinkender Inzidenz nicht eingestellt, vielmehr wird ein Teil des riesigen Parkplatzes zum vorübergehenden Stellplatz für VW frisch gefertigte Touran umfunktioniert. Rund 1000 Modelle müssen dort in den nächsten Wochen zwischengeparkt werden. Eine entsprechende Fläche wurde dafür bereits am Dienstag abgesperrt.

VW rüstet Fahrzeuge später nach

Grund für die Maßnahme ist ein Großbrand bei einem Zulieferer in Süddeutschland. Bei dem Feuer in dem kunststoffverarbeitenden Betrieb war eine Fabrikhalle zerstört worden. Die dort gefertigten Teile werden für das Cockpit im VW Touran benötigt. Die Fahrzeuge, die auf zwei Montagelinien im Werk Wolfsburg gemeinsam mit dem VW Tiguan und dem Seat Tarraco gefertigt werden, können deshalb bis auf weiteres nicht komplett fertig gebaut werden. „Sobald die Kunststoffteile für das Cockpit in den nächsten Wochen wieder verfügbar sind, werden die Fahrzeuge umgehend nachgerüstet und ausgeliefert“, teilte ein VW-Sprecher am Dienstag mit.

Touran-Fertigung: Wegen eines Großbrandes bei einem Zulieferer in Süddeutschland fehlen Teile für das Cockpit. Quelle: Boris Baschin

Arbeit an den Montagelinien läuft normal weiter

Bis das allerdings soweit ist, können durchaus einige Wochen ins Land gehen. Eine Zeitrahmen konnte Volkswagen deswegen nicht nennen. Man bemühe sich aber, die Verzögerungen für Kunden und Händler möglichst gering zu halten.

Die Auswirkungen auf den Betrieb im Werk halten sich indes in Grenzen. So wird der Schichtbetrieb laut Aussage des VW-Sprechers – anders als durch die Engpässe bei Computer-Chips, die in den letzten Monaten immer wieder zu Produktionsausfällen geführt hatten – nicht beeinträchtigt und läuft normal weiter. Die Fahrzeuge werden soweit fertig gebaut, wie möglich, und später einfach nachgerüstet. Und weil auch die mobile Arbeit bei VW weiterläuft, sind Engpässe bei Parkflächen für die Mitarbeiter ebenso wenig zu erwarten.

Von Steffen Schmidt