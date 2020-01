Volkswagen macht Händler fit für die Zukunft

Wolfsburg

Die Brand Experience ist bei Volkswagen Chefsache, daran ließ Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen, keinen Zweifel. 17 500 Händler und Importeure aus aller Welt kommen in den nächsten sieben Wochen nach Wolfsburg. Stackmann persönlich wird fast jeden Tag im neuen Eventcenter Hafen 1 persönlich zu ihnen sprechen. Zu wichtig ist das Event für Volkswagen. Es geht um nicht weniger, als die Händler für die kommenden Herausforderungen fit zu machen. Das sind nicht wenige: Der gerade gestartete Golf 8, die Markteinführung des elektrischen Hoffnungsträgers ID.3 im Sommer, der Roll-Out des neuen Markendesigns.

Der VW-Händlerkongress läuft seit Montag. In den kommenden sieben Wochen soll den rund 17 500 Händlern die Neuausrichtung der Marke Volkswagen am Heimatort erlebbar gemacht werden.

Veranstaltungsort mit Symbolcharakter

Um die Händler auf die Zukunft einzustellen, hat Volkswagen riesigen Aufwand betrieben. Anderthalb Jahre haben 130 Mitarbeiter aus allen Bereichen in die Vorbereitung des Händlerkongresses gesteckt, 300 kümmern sich um den reibungslosen Ablauf, wenn die täglich 440 Gäste in Gruppen durch die elf interaktiven Themenstudios geführt werden. Man habe zwar schon ähnlich große Events veranstaltet, „aber nicht in dieser Komplexität“, sagte Stackmann. Schließlich nehme man mit der Brand Experience eine Stadt ganze sieben Wochen in Beschlag. Dennoch habe man sich bewusste für Wolfsburg entschieden. „ Wolfsburg und Golf gehören einfach zusammen“, betont Stackmann.

Erfolgreicher Start der Brand Experience

Mit dem Auftakt der Brand Experience, die seit Montag läuft, ist Stackmann zufrieden. Die Händler seien bisher sehr angetan gewesen. Gerade was Vernetzung, Infotainment und Zukunftsfähigkeit des Golf 8 angehe. „Die Komplexität ist sehr hoch, deswegen sind sie jetzt um so mehr beeindruckt vom Ergebnis“, sagte Stackmann. Und das ist wichtig – hat Volkswagen in Sachen neuer Golf bei den Händlern doch durchaus etwas Wiedergutmachung zu leisten.

Neuer Golf: Vollgas nach Stolperstart

Die Markteinführung in Deutschland Anfang Dezember lief nicht ideal, einige deutsche Händler mussten auf ihre Modelle warten. Zudem gab es Probleme mit der Software, oft musste nachgearbeitet werden. „Wir dachten wirklich, den Golf schon 2019 auf den Markt zu bringen, sei eine gute Idee, das ist leider nicht perfekt gelaufen“, gab Stackmann zu. Dafür habe man sich bei den Händlern entschuldigt. Jetzt laufe alles planmäßig, so wie man es von der Golf-Produktion gewöhnt sei und erwarten könne. Mit dem Kongress gebe man jetzt „zum zweiten Mal richtig Gas in Deutschland“, kündigte Stackmann an.

ID.3 „sauber“ auf den Markt bringen

Als Erklärung für die Startschwierigkeiten führte er neben der hohen Komplexität der Softwareentwicklung auch die mehrgleisige Fahrt Volkswagens an. „Wir hatten in der Vergangenheit immer den vollen Fokus auf die Golfeinführung, jetzt haben wir mit dem ID.3 ein zweites DNA-Modell“, sagte Stackmann. Auch dieses gelte es jetzt „sauber“ auf den Markt zu bringen. Entgegen hartnäckiger Gerüchte, dass auch beim ID.3 die Software Probleme macht, sieht Stackmann die Markteinführung nicht gefährdet. „Wir sind auf einem guten Pfad und werden die angekündigte Einführung im Sommer gut hinkriegen“, bekräftigte er.

Händler für E-Mobilität begeistern

Dann muss für einen erfolgreichen Start nur noch der Kunde mit Auftrag drohen. Eine entscheidende Rolle dabei wird natürlich auch die Überzeugungskraft der Händler spielen. Was deren grundsätzliche Einstellung zur Elektromobilität angeht, gebe es ein breites Spektrum, sagt Stackmann. „Es gibt Skeptiker, aber auch viele, die seit Jahren voll davon überzeugt sind“, berichtete er. „Unsere Aufgabe ist es jetzt, das ganze Spektrum auf die Seite der Begeisterung zu ziehen.“ Der Händlerkongress ist dafür die ideale Gelegenheit.

