Wolfsburg

Die Volkswagen-Beschäftigten können sich im Mai über eine Bonuszahlung von 1300 freuen. Nach den zähen Verhandlungen ist es dem Betriebsrat gelungen, die Prämienhöhe für das letzte Jahr auf nun insgesamt 3000 Euro zu steigern. 1700 Euro davon waren bereits im November als fest vereinbarter Abschlag überwiesen worden.

So hoch war der Bonus in den letzten Jahren Das gab es für die Beschäftigten in den letzten Jahren: – 2021: 2700 Euro – 2020: 4950 Euro – 2019: 4750 Euro – 2018: 4100 Euro – 2017: 2905 Euro – 2016: 3950 Euro – 2015: 5900 Euro – 2014:6200 Euro- – 2013: 7200 Euro – 2012: 7500 Euro

Apropos 1700 Euro: Über diese hinaus ließ das für die Bonushöhe maßgebliche Finanzergebnis der Marke rein rechnerisch eigentlich keine Zahlung mehr zu. Zu schwer lastete der Teilemangel und das draus stark reduzierte Produktionsvolumen auf dem Unternehmen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und ihr Stellvertreter hatten dennoch vollmundig angekündigt: „Eine Null im Mai ist für uns keine Option.“ Den markigen Worten ließ man nun Taten folgen.

Anerkennung für solidarisches Verhalten

Eine tarifrechtliche Grundlage für diese Zahlung gibt es nicht. Normalerweise berechnet sich die Bonushöhe aus dem durchschnittlichen Gewinn der Marken Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge der letzten zwei Jahre geteilt durch die Anzahl der Beschäftigten. Das nun dennoch 1300 Euro extra fließen, wird durch eine „Anerkennungsprämie“ möglich. „Die Kernmarke und allen voran die Produktion in Wolfsburg waren von der Halbleiter-Krise besonders stark betroffen. Viele Teile fehlten spezifisch für Golf und Tiguan, andere ließen sich aber auch umlenken zu Fahrzeugen mit mehr Gewinnkraft, etwa bei Porsche. Für diese Solidarität mit dem Konzern fließt nun auch ganz konkret etwas zurück an die Beschäftigten“, erklärt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Gerardo Scarpino.

„Soviel muss es noch sein“: Betriebsratschefin Daniela Cavallo konnte eine beachtliche Bonuszahlung aushandeln. Quelle: Swen Pförtner

Solidarität zahle sich eben doch aus, bilanziert auch Daniela Cavallo. „Die Situation war diesmal besonders schwierig. Das Geld sitzt auf der Arbeitgeberseite nie locker – und in diesen Zeiten erst recht nicht. Aber das Unternehmen war empfänglich für unsere starken Argumente. Am Ende sind wir daher überein gekommen, dass mit der Mai-Zahlung auf freiwilliger Basis doch ein solider Betrag fließt“, so die Betriebsratschefin.

Für Gunnar Kilian, Personalvorstand Volkswagen AG, ist die freiwillige Aufstockung der Ergebnisbeteiligung ein wichtiges Signal der Wertschätzung für die Leistung der Belegschaft: „Unsere Beschäftigten haben 2021 erneut außerordentliches Engagement bewiesen. Daher haben wir die Ergebnisbeteiligung aufgestockt und zeigen damit, dass wir die Leistungsfähigkeit, den Willen und das Know-How unserer Belegschaft gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten zu schätzen wissen.“

Elf Prozent mehr als im letzten Jahr

Das bei VW besonders in schlechten Jahren über den rechnerischen Bonus hinaus noch nachverhandelt wird, gehört quasi zum guten Ton. Dass nun aber tatsächlich nochmal 1300 Euro an die Beschäftigten fließen, muss dann doch als Überraschung und vor allem Riesen-Erfolg für Betriebsratschefin Daniela Cavallo gewertet werden, der ihr bei der in der kommenden Woche anstehenden Betriebsratswahl sicherlich einige Stimmen sichern wird. Immerhin gelang es ihr, die Ergebnisbeteiligung aus dem vergangenen Jahr um immerhin 11 Prozent zu steigern. Damals konnte ihr prominenter Vorgänger Bernd Osterloh, oft als „Mr. Mitbestimmung“ bezeichnet, unter ähnlichen Bedingungen nur eine Aufstockung auf insgesamt 2700 Euro aushandeln.

Der Zehnjahresschnitt beim Tarifbonus liegt aktuell bei knapp 4600 Euro. Der Höchstwert wurde im Jahr 2021 mit rund 7500 Euro erreicht. Vor der Corona-Pandemie lag er bei starken 4950 Euro. Wie üblich, lässt die Ergebnisbeteiligung keine Rückschlüsse auf die Gewinne von VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge zu. Diese werden erst mit der Konzernbilanz am 15. März veröffentlicht.